Константин Анисимов стал заместителем руководителя Росморречфлота

Как стало известно нашему порталу, на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ №328-р о назначении Константина Анисимова на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).



Отметим, что Константин Олегович Анисимов родился в 1964 г. в селе Красном Молодечненского района Минской области. В 1992 году получил диплом историко-филологического факультета института стран Азии и Африки МГУ по специальности «Международные отношения» и тогда же возглавил турфирму «Платинум-тур».

В 1997 году стал заместителем генерального директора ОАО «Пассажирский порт» и начальником Северного речного вокзала Москвы.

В 2000 году занял должность заместителя генерального директора ОАО «Московское речное пароходство», а в апреле 2002 года был избран генеральным директором компании.



В марте 2019 года Константин Анисов ушел по собственному желанию с должности главы Московского речного пароходства, а с 1 апреля 2019 года занял должность проректора в «Российском университете транспорта» (МИИТ).





Отметим также, что возглавлявшееся г-м Анисимовым на протяжении 17 лет Московское речное пароходство — одно из крупных предприятий на внутренних водных путях в европейской части РФ по перевозке грузов и пассажиров со 150 грузовыми и 20 пассажирскими судами. Сейчас в группу компаний «Московского речного пароходства» входят: «Мостурфлот» (речные круизы), «МРП-Танкер» (эксплуатация нефтеналивных судов), ООО «Порт Кимры» (грузоперевозки, добыча песка), ООО «Порт Серпухов» (грузоперевозки, добыча песка).



В нынешнем виде ОАО «МРП» было образована 29 июня 1994 года на базе существовавшего еще с 1857 года Московского речного пароходства. Свою историю пароходство ведет с 29 мая 1857 года, когда приказом «по ведомству путей сообщения и публичных зданий №105 Гвардии Капитану Львову, согласно поданной им просьбе, дозволено учредить буксирное и пассажирское пароходство по реке Москве от Москвы до впадения сей реки в Оку, по Оке от Орла до Нижнего Новгорода и по реке Волге от Твери до Симбирска». Тем самым было организовано судоходство по рекам Москве и Оке с указанием границ пароходства. . Именно эта дата и стала считаться датой основания Московского речного пароходства.

Как сообщала ранее газета «КоммерсантЪ», специалисты высоко ценят предпринимательские и организационные способности г-на Анисимова. Как писало издание, «Глава Морского инженерного бюро Геннадий Егоров отмечает, что Константин Анисимов обращал внимание на системные проблемы с обеспечением путевых условий, грузовой базы, стоимости топлива, подготовки кадров. Он напоминает, что за последние десять лет, несмотря на два экономических кризиса, МРП сумело построить семь танкеров, один земснаряд, одно круизное судно и провести глубокую модернизацию еще пяти.

Геннадий Егоров отмечает также, что благодаря усилиям команды г-на Анисимова удалось получить поддержку Минпромторга и ОСК и льготное финансирование на строительство первого в истории новейшей России круизного речного теплохода класса «люкс».

/TOURBUS.RU