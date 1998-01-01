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28 февраля
Константин Анисимов стал заместителем руководителя Росморречфлота
Бывший руководитель ОАО «Московское речное пароходство», в структуру которого входит ведущий российский оператор рекчных круизов «Мостурфлот», получил новое высокое назначение
Как стало известно нашему порталу, на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ №328-р о назначении Константина Анисимова на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В 1997 году стал заместителем генерального директора ОАО «Пассажирский порт» и начальником Северного речного вокзала Москвы.
В 2000 году занял должность заместителя генерального директора ОАО «Московское речное пароходство», а в апреле 2002 года был избран генеральным директором компании.
Отметим также, что возглавлявшееся г-м Анисимовым на протяжении 17 лет Московское речное пароходство — одно из крупных предприятий на внутренних водных путях в европейской части РФ по перевозке грузов и пассажиров со 150 грузовыми и 20 пассажирскими судами. Сейчас в группу компаний «Московского речного пароходства» входят: «Мостурфлот» (речные круизы), «МРП-Танкер» (эксплуатация нефтеналивных судов), ООО «Порт Кимры» (грузоперевозки, добыча песка), ООО «Порт Серпухов» (грузоперевозки, добыча песка).
Как сообщала ранее газета «КоммерсантЪ», специалисты высоко ценят предпринимательские и организационные способности г-на Анисимова. Как писало издание, «Глава Морского инженерного бюро Геннадий Егоров отмечает, что Константин Анисимов обращал внимание на системные проблемы с обеспечением путевых условий, грузовой базы, стоимости топлива, подготовки кадров. Он напоминает, что за последние десять лет, несмотря на два экономических кризиса, МРП сумело построить семь танкеров, один земснаряд, одно круизное судно и провести глубокую модернизацию еще пяти.
Геннадий Егоров отмечает также, что благодаря усилиям команды г-на Анисимова удалось получить поддержку Минпромторга и ОСК и льготное финансирование на строительство первого в истории новейшей России круизного речного теплохода класса «люкс».
/TOURBUS.RU
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