Профессионалы туризма вновь просят российские власти компенсировать потери из-за закрытия ряда направлений

Вслед за АТОР руководство РСТ также обратилось к профильным ведомствам с просьбой о поддержке турбизнеса в сложной ситуации

Туроператоры попросили Минэкономразвития оказать поддержку в связи с закрытием ряда направлений из-за коронавируса, сообщила сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По ее словам, РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнеров туроператоров как за рубежом, так и в России.

Аналогичные письма направлены замминистра ведомства Сергею Галкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

"В связи с прекращением реализации туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран и необходимостью возмещения средств потребителям за несостоявшиеся туры или перебронирования российские туроператоры несут серьезные финансовые потери. В частности, гостиницы и иные средства размещения КНР, как правило, не возвращают денежные средства за размещение, мотивируя это тем, что они могут быть использованы в будущем, когда возобновятся турпоездки в КНР", — говорится в письме.

Г-жа Тюрина добавила, что туроператорам также необходимо обеспечить возврат средств от авиаперевозчиков за уже оплаченные авиабилеты без штрафов. "Всего на момент прекращения продаж туров в КНР находилось около 8 тыс. организованных туристов из России, и около 30 тыс. туров было реализовано с глубиной продаж до июня нынешнего года включительно. Кроме того, были отменены более 40 тыс. поездок туристов из КНР в Россию с глубиной продаж до апреля 2020 года", — отметила эксперт.

Она напомнила, что рекомендацию не посещать Китай Ростуризм выпустил 24 января, а через месяц последовало указание для туроператоров временно приостановить формирование и реализацию туров в Италию, Республику Корея и Иран: "На этих направлениях работает более 40 российских туроператоров. И по закону они обязаны вернуть туристам деньги в полном объеме, если те еще не начали путешествие".

Она подчеркнула, что если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, «а в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки, ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность».

Напомним, что в конце минувшей недели (когда «закрытым» было еще лишь китайское направление), аналогичное письмо направила на имя главы правительства России Михаила Мишустина и Ассоциация туроператоров России.

В письме Ассоциация туроператоров просит премьер-министра России обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в настоящее время на российском туристическом рынке в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

«Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли. Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», – отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что речь идет не о «недополученных доходах» туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации.

Суммарные прямые убытки туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР, предварительно оцениваются АТОРом в 450 миллионов рублей.

В то же время прямые убытки принимающих китайских туристов операторов (исключая упущенную выгоду предварительно оцениваются Ассоциацией туроператоров в 140 миллионов рублей.

В письме АТОР просил правительство России рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператорских компаний за счет субсидирования из бюджетных средств.

/TOURBUS.RU