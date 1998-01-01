Теперь официально: Визы на Шри-Ланку вновь бесплатны до 30 апреля

Как сообщает АТОР, лишь на этой неделе директивы ланкийского правительства о продлении безвизового режима для граждан 48 стран, включая Россию, «добрались» и до сайта оформления электронных туристических виз в эту страну.

Напомним, что в первом полугодии 2019 года турпоток в страну сократился на 13,4% после того, как 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Тогда объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. В итоге теракта, устроенного исламскими радикалами, погибли 250 человек, в том числе 40 иностранцев.

После этого власти страны с 1 августа 2019 года вввели для граждан России и еще 47 стран бесплатные электронные визы.

14 февраля кабинет министров Шри-Ланки принял решение продлить режим безвизового въезда, который закончился 1 февраля 2020 года, для граждан 48 стран, включая граждан РФ, еще на три месяца – до 30 апреля 2020 года. Однако решение долго не вступало в силу.

18 февраля в ланкийской дипмиссии в Москве подтвердили, что проинформированы о пролонгации формата бесплатного въезда, который был введен в августе 2019 года. Но при этом обратили внимание, что при оформлении электронной визы на сайте www.eta.gov.lk заявителям по-прежнему предлагается оплатить визовый сбор.

И лишь, 26 февраля, на сайте ETA (портал, через который официально оформляется электронная виза на Шри-Ланку), наконец заработала процедура бесплатного оформления ланкийских виз для россиян, сообщили в компании ICS Travel Group.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию шри-ланкийского МИДа, ранее благодаря введению бесплатных виз иностранный турпоток в страну вырос на 10-12%. "Но из-за распространения эпидемии коронавируса число туристов вновь стало снижаться. Поэтому так важно продлить срок еще на три месяца", — заявили в министерстве.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной,"Стоимость оформления визы онлайн в $35 или $40 в аэропорту прибытия никак не повлияет на спрос, ведь раньше виза на Шри-Ланку всегда была платной. Решение об отмене платы было принято в связи с форс-мажорной ситуацией".

В пресс-службе туроператора Anex Tour рассказали, что продление режима бесплатной визы будет способствовать дальнейшему росту турпотока из России на Шри-Ланку. "В этом году из-за высокого спроса мы продлили сезон до майских праздников, хотя раньше он был до конца марта. Последние чартерные рейсы отправятся из Москвы 12 мая, из Петербурга – 4 мая, из Екатеринбурга – 8 мая", — сообщили в компании.

В свою очередь, Юлия Фрундина, руководитель направления компании «Квинта Тур», в беседе с нами отметила: «По моему мнению, стоимость визы в 35 долларов вряд ли может кардинально повлиять на туристический поток. Это просто приятно, не платить, а получить бесплатно. Тем более, что виза будет бесплатной до начала мая».

Отметим также, что как заявил на этой неделе аявил Мохаммед Анас, временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ «По итогам 2019 года Шри-Ланка приняла рекордное количество российских туристов – 86, 549 тыс. человек, что на 34,2% выше данных 2018 года. Таким образом, турпоток превысил лучшие докризисные значения 2014 года, тогда мы приняли 69,7 тыс. туристов из России. Более того, по итогам 2019 Россия стала единственной страной из топ-10 рынков по туристическому потоку на Шри-Ланку, которая продемонстрировала рост.

Мы не хотим останавливаться на достигнутом. И ставим перед собой новую цель – привлечь в 2020 году 100 тыс. туристов из России, тем самым побить рекорд 2019 года».

/TOURBUS.RU