В рейтинге событийности лидируют Петербург, Екатеринбург и Казань

Национальное конгресс-бюро (НКБ) опубликовало шестой Рейтинг событийного потенциала регионов-2019, подготовленный Выставочным научно-исследовательским центром R&C. Его лидеры остались прежними, однако в распределении мест есть и существенные изменения, - cообщает наш корреспондент.

Рейтинг, являющийся результатом исследования российского ивент рынка и основывающийся на изучении пяти групп показателей, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие региональных рынков делового и событийного туризма, учитывает множество факторов.

В частности, наличие специализированной инфраструктуры, утвержденной властями политики развития конгрессно-выставочного потенциала региона, программ его продвижения региона на внутреннем и внешнем рынке, а также опыт территории в привлечении и проведении значимых событий, общую привлекательность и транспортную доступность дестинации.

«Развитие инфраструктуры и повышение транспортной доступности, которые являются одними из ключевых критериев для прогресса конгрессного направления, при наличии программы продвижения региона и взвешенной политики в области ивент индустрии позволят регионам укрепить свои позиции в рейтинге и повысить свою событийную привлекательность, - считает директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв. - Любой регион уникален, и программа привлечения мероприятий должна соответствовать стратегии развития региона в целом».

Что касается результатов 2019 года, в тройку лидеров вошли Петербург, Екатеринбург и Казань (Москва и Московская область в этом рейтинге не учитываются). При этом исследователи отмечают, что Казань, опередившая Сочи, за счет активной деятельности конвеншн-бюро Республики Татарстан стала третьим городом страны по количеству принимаемых международных ротируемых мероприятий.

Кроме того, в топ-10 рейтинга 2019 года с существенным улучшением показателей вошли Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск, каждый из которых сумел заметно повысить число принимаемых событий с помощью больших усилий и совершенствования приемной инфраструктуры. А вот Сочи постепенно теряет в рейтинге: если в 2014-2015 гг. город уверено занимал в нем первые места, по итогам 2019-го оказался только четвертым.

«Усиление сотрудничества НКБ с регионами России, выстраивание единого информационного пространства и скоординированной стратегии и продвижения региональных участников привели к росту числа поданных и выигранных заявок на проведение крупных международных мероприятий, а также формированию задела, обеспечивающего устойчивое развитие», – считает Алексей Калачёв.

При этом он уверен, что акцент нужно делать как раз на привлечении международных ротируемых мероприятий, учитываемых ICCA. «На мировом рынке Россия как место проведения деловых мероприятий пока занимает менее 1%, а из 12 тыс. ежегодно учитываемых ICCA событий у нас проводится до сотни, – констатирует он. - Нам нужен рывок: годных площадок, а также готовых организовать встречи любого уровня компаний у нас хватает».

Скорее всего, что Петербург, последние 4 года неизменно возглавляющий Рейтинг событийного потенциала регионов», своих позиций и не сдаст. К примеру, Антон Кобяков, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), уже заявил о том, что

«упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан».

«В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира, и теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки, – считает он. - Это очень важный шаг для улучшения делового климата и повышения привлекательности нашей страны».

/TOURBUS.RU