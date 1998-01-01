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27 февраля
Коронавирус и туризм: Горячие новости
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном/ Поезд Москва – Ницца перестанет ходить с 4 марта/ Власти Израиля запретили итальянцам въезжать в страну
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном, сообщили сегодня журналистам в Минтрансе РФ. "С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево", — рассказали в Минтрансе.
Решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", отметили в ведомстве.
"Аэрофлот" и Mahan air выполняют прямые регулярные рейсы между Москвой и Тегераном и являются основными перевозчиками на этой линии. Кроме них, выполняется небольшое количество чартерных рейсов, в том числе иранская авиакомпания ATA Airlines летает в Казань.
По информации СМИ, в Иране вирус наиболее смертоносен: из 139 заболевших скончались 19. В минувшем году Иран посетили 23 тыс. граждан России.
Поезд Москва – Ницца перестанет ходить с 4 марта
Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом временно приостанавливается с 4 марта, сообщил Минтранс РФ. Решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
По данным сайта РЖД, поезд Москва - Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более 2 суток.
В среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры на границе с Китаем, введённые Россией ранее до 1 марта, продлены до 1 апреля. Она напомнила, что меры касались ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолётами.
Как сообщалось, РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.
Власти Израиля запретили итальянцам въезжать в страну
Израильское руководство запретило въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой в этой стране заражений коронавирусом, сообщают в четверг израильские СМИ.
Изначально запрет хотели ввести начиная с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу прямо с четверга. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом.
Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления у него заражения этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.
Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все люди, прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться дома под карантином на протяжении 14 дней начиная с даты прибытия из Италии.
Также в четверг израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке всех перелетов в Италию и в Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио откладывается до апреля. Ранее авиакомпания собиралась запустить этот рейс 11 марта. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.
/TOURBUS.RU
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