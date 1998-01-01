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«Квинта-тур» представит профессионалам туризма индивидуальные и авторские туры в более чем 70 стран

ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» примет активное участие в серии весенних workshop "Турбизнес" в регионах России

Ирина Серганова, генеральный директор компании «Квинта-тур»:

- ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» - многопрофильный оператор (РТО 013466), предлагающий индивидуальные и авторские туры в более чем 70 стран Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, США, Латинской Америки и островов Карибского бассейна с 1996 г., сертифицированный агент IATA, дипломированный агент авиакомпаний Japan Airlines, TAP Portugal, Singapore Airlines и др., член сообщества Traveller Made, учредитель Русско-Китайского клуба (РКК), член туроператорских клубов Португалии, Вьетнама, США, обладатель многочисленных премий и наград в области туризма.

Мы предлагаем большой ассортимент программ по немассовым направлениям, возможность присоединения к турам с вылетом из вашего города, максимальное внимание к каждому запросу, качество сервиса, многолетний опыт и знания наших специалистов. В преддверии предстоящего весенне-летнего сезона - большой спектр экскурсионных программ в Европу (выгодные предложения на оздоровительные и термальные курорты в Испании и Португалии), бонусная программа для агентов при бронировании наземного обслуживания в Испании.

Мы рады встрече с нашими давними и надежными партнерами, а также знакомству с новыми коллегами.

Ждем всех, кому интересен Туристический клуб «Квинта-тур» на наших стендах в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Сургуте, Ярославле, а также приглашаем вас на бизнес-завтраки в рамках мероприятий workshop “Турбизнес».

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»



11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула

20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск

22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск

24 апреля Минск

28 апреля Баку

30 апреля Ереван



Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Виктория Перова - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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