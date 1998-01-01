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27 февраля
«Квинта-тур» представит профессионалам туризма индивидуальные и авторские туры в более чем 70 стран
ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» примет активное участие в серии весенних workshop "Турбизнес" в регионах России
Ирина Серганова, генеральный директор компании «Квинта-тур»:
- ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» - многопрофильный оператор (РТО 013466), предлагающий индивидуальные и авторские туры в более чем 70 стран Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, США, Латинской Америки и островов Карибского бассейна с 1996 г., сертифицированный агент IATA, дипломированный агент авиакомпаний Japan Airlines, TAP Portugal, Singapore Airlines и др., член сообщества Traveller Made, учредитель Русско-Китайского клуба (РКК), член туроператорских клубов Португалии, Вьетнама, США, обладатель многочисленных премий и наград в области туризма.
Мы предлагаем большой ассортимент программ по немассовым направлениям, возможность присоединения к турам с вылетом из вашего города, максимальное внимание к каждому запросу, качество сервиса, многолетний опыт и знания наших специалистов. В преддверии предстоящего весенне-летнего сезона - большой спектр экскурсионных программ в Европу (выгодные предложения на оздоровительные и термальные курорты в Испании и Португалии), бонусная программа для агентов при бронировании наземного обслуживания в Испании.
Мы рады встрече с нашими давними и надежными партнерами, а также знакомству с новыми коллегами.
Ждем всех, кому интересен Туристический клуб «Квинта-тур» на наших стендах в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Сургуте, Ярославле, а также приглашаем вас на бизнес-завтраки в рамках мероприятий workshop “Турбизнес».
Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»
/TOURBUS.RU
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