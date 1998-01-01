Новости Ростуризм просит полностью прекратить продажу туров в Италию Ведущие туроператоры обсуждают свои дальнейшие действия и последствия для туррынка после сегодняшнего распоряжения туристического ведомства

Сегодня Ростуризм изменил вчерашнюю рекомендацию о «нежелательности» посещения Италии (а также Кореи и Ирана) на требование прекратить продажи туров в эти страны. Как говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении, туроператорам и турагентам следует «приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора...» Ростуризм также «напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ). Граждане (самостоятельные туристы), приобретавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и законодательством РФ о защите прав потребителей». Между тем, профессионалы туризма сочли данное решение во многом преждевременным и непродуманным. Как отметил сегодня в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент АТОР Владимир Канторович «Перед тем, как выпустить сегодняшнее распоряжении, Ростуризму следовало бы посоветоваться с профессионалами туризма. Теперь же складывается парадоксальная ситуация — в распоряжении не указаны сроки его действия. Значит, к примеру, нельзя продавать даже горнолыжные туры в Италию на следующий сезон. Кроме того, авиакомпании не возвращают деньги за уже купленные авиабилеты, а операторы должны теперь вернуть полную стоимость тура. К тому же, сегодня туристу из России ничего не мешает купить билет, забронировать самостоятельно отель и отправиться в Италию. Выходит, что распоряжение Ростуризма, не затрагиваю туристов-индивидуалов, нанесет финансовый урон исключительно туроператорам, продающих турпакеты». Однако тууроператоры сегодня вынуждены были приостановить продажи туров в Италию. "Мы временно приостанавливаем продажу туров в Италию в соответствии с распоряжением Ростуризма от 27 февраля о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией, продажа туров в страну на сайте компании прекращена до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour, которую цитирует «Интерфакс». Как отметили в компании, туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента TEZ Tour в агентстве, где был приобретен тур, или аннулировать поездку. Туроператор "Интурист" также приостановил продажи туров в Италию в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Как рассказали в "Интуристе", глубина продаж туров достигает сентября. "Сейчас в стране отдыхает около 600 наших туристов. Продано несколько тысяч путевок", — добавили в пресс-службе. Приостановку продаж туров подтвердили и в компании Jet Travel. "Да, мы приостанавливаем продажи новых туров в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма. В настоящее время у нас отдыхают около 50 российских туристов на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста. Те, кто сейчас отдыхают в Италии, не обращались с просьбами о досрочном возвращении, большинство из них вернутся в Россию в эту субботу", — рассказал генеральный директор туроператора Максим Приставко. По его словам, те, кто должны отправиться в Италию в ближайшее время, — это горнолыжники, у компании продано около ста туров на курорты до середины марта. "Мы ждем реакции от туристов, потому что в связи с рекомендациями Ростуризма, путешественники могут отказаться от поездок, но могут и поехать. Но пока никто не аннулировал туры", — рассказал г-н Приставко. Он отметил, что основные продажи компании проходят до середины марта, когда заканчивается зимний сезон. "Дальше конец марта-апрель, там продаж немного, поэтому наша проблема ограничивается лишь горнолыжным сезоном", — добавил г-н Приставко. "Мы находимся на постоянной связи не только с итальянскими партнерами, но и с госструктурами, такими как Минтуризма Италии и офис по туризму. И они не видят оснований для отказа от поездок. По итогу большая ответственность в такой ситуации возлагается на турбизнес", — особо отметил г-н Приставко. В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон» в беседе с нами отметил: «Ситуация сложилась очень неприятная. Приостановка продаж туров в Южную Корею не ударит по нам так сильно, как по Дальнему Востоку и Восточной Сибири, а вот с Италией ситуация противоположная. Мы общаемся с нашими клиентами и просим их пока что «не рубить с плеча», не забирать деньги, поскольку пик поездок приходится на май и время еще есть. Нужно дождаться конца марта, тогда уже будет более или менее понятно, что делать и как быть. Но туроператорам нужно быть готовыми к тому, что может сложиться такая ситуация, когда нужно будет возвращать туристам деньги за туры. И судов при этом нужно избежать, потому что по суду придется заплатить дороже». Отметим, что в Ростуризме сегодня также сообщили, что в Италии находятся 7 тыс. организованных туристов, отправленных на отдых туроператорами. По состоянию на сегодня на 15:00 МСК в Италии зафиксированы 435 случаев заболевания новым коронавирусом, 12 человек скончались, трое выздоровели. Всего в мире на этот момент заболели 82171 человек, скончались 2804, выздоровели 33129. TOURBUS.RU



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