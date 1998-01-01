Cотрудники турфирм и отелей по-прежнему мало получают

Как свидетельствуют данные обзора компании HeadHunter, даже в обеих столицах, где находится большая часть вакансий сферы туризма и гостеприимства, средний уровень оплаты труда заметно ниже аналогичного показателя в целом по их экономике, - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

По данным hh.ru, в 2019 году в России в сфере туризма, гостиниц и ресторанов было опубликовано свыше 230,4 тыс. вакансий, однако свыше половины из них пришлось всего на пять наиболее развитых в туристическом отношении регионов.

Так, каждое четверное предложение о работе в отрасли опубликовали работодатели из Москвы, 13% пришлось на предложения из Петербурга, а Краснодарский край, Московская область и Татарстан разместили 8, 6 и 3% вакансий соответственно.

Однако наиболее востребованными в сфере гостеприимства являются вовсе не сотрудники туристических компаний. «Самыми востребованными по итогам прошедшего года оказались повара (31%), персонал кухни (24%), официанты и бармены (23%), управляющие ресторанами и барами (16%), а также специалисты в области размещения и обслуживания гостей (10%), - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу. – А вот на представителей продаж туристических услуг пришлось 7% вакансий в России».

При этом самыми распространенными предложениями о работе в сфере туризма являются места для менеджеров по продажам туристических услуг и специалистов по бронированию: на них, как правило, приходится 7-8% вакансий.

По оценкам экспертов, больших требований работодатели к потенциальным сотрудникам не предъявляют: в целом по России в 41% предложений о работе не указано никаких требований к профессиональному стажу.

В столичных городах, правда, работодатели в этом плане более жестки: в Петербурге, например, 54% вакансий предполагают наличие опыта работы от года до 3 лет.

Однако и платят соответственно: по сведениям hh.ru, в целом по России уровень оплаты труда в сфере туризма, гостиниц и ресторанов по итогам 2019 года составил 35 тыс. рублей. В Петербурге цифра чуть выше (36,5 тыс.), однако она гораздо ниже средней величины зарплаты в северной столице: по официальным данным Петростата, в конце прошлого года уровень средней номинальной оплаты труда в городе на Неве превысил 62 тыс. рублей.

На этом фоне средние заработки (во всяком случае официально видимые) большей части специалистов сферы гостеприимства выглядят не лучшим образом. Так, специалистам по бронированию услуг в России платят, в среднем, 37,5 тыс. рублей, менеджерам по продаже туристических услуг – 42,5 тыс., гидам и экскурсоводам – 35 тыс., специалистам по оформлению виз – 40 тыс., а управленцам в сфере туризма – 50 тыс. рублей.

Вместе с тем, по оценке Ирины Жильниковой, в наиболее туристически развитых регионах страны индустрия гостеприимства стабильно входит в топ-10 самых востребованных у работодателей. «В Петербурге, например, в феврале на долю этой профобласти приходилось 7% всех вакансий города, - говорит она. – В то же время в России в целом лидирующие позиции на рынке труда занимают другие отрасли».

ровень конкуренции за рабочие места соответствующий: если по России на одну вакансию в индустрии гостеприимства в феврале, в среднем, приходится 3,6 резюме, в Петербурге за каждое место соревнуются пять соискателей.

/TOURBUS.RU