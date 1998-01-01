|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 февраля
Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России?
Дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» пройдет в рамках международной турвыставки «Интурмаркет-2020»
13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке «Интурмаркет-2020» состоится дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» для профессионалов индустрии.
Время проведения: 12:00 – 17:00
Площадка: ЦВК «Экспоцентр», зал «Восточный», павильон 1
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро, ведущие DMC и MICE-агентства, корпоративные заказчики.
В программе:
•мастер-классы «Секреты успеха проведения мероприятия в регионе»; «Как правильно подготовить каталог MICE-возможностей региона»;
•открытая дискуссия «Региональные поставщики. Этика взаимодействия. Выгодные договорённости»;
•тематическая сессия «MICE в регионы России! Инструкция к применению»;
Деловая игра «Работа над ошибками».
Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой, корпоративные заказчики.
В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными Заказчиками. Цели деловых встреч - презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона.
Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad
для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/
#MICEDAY2020 #MICEврегионыРоссии
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72