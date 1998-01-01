Новости Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России? Дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» пройдет в рамках международной турвыставки «Интурмаркет-2020»

13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке «Интурмаркет-2020» состоится дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» для профессионалов индустрии. Время проведения: 12:00 – 17:00 Площадка: ЦВК «Экспоцентр», зал «Восточный», павильон 1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро, ведущие DMC и MICE-агентства, корпоративные заказчики. В программе: •мастер-классы «Секреты успеха проведения мероприятия в регионе»; «Как правильно подготовить каталог MICE-возможностей региона»; •открытая дискуссия «Региональные поставщики. Этика взаимодействия. Выгодные договорённости»; •тематическая сессия «MICE в регионы России! Инструкция к применению»; Деловая игра «Работа над ошибками». Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой, корпоративные заказчики. В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными Заказчиками. Цели деловых встреч - презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона. Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/ #MICEDAY2020 #MICEврегионыРоссии

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