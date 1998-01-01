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27 февраля
Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России?

Дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» пройдет в рамках международной турвыставки «Интурмаркет-2020»


13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке «Интурмаркет-2020» состоится дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE» для профессионалов индустрии.

Время проведения: 12:00 – 17:00

Площадка: ЦВК «Экспоцентр», зал «Восточный», павильон 1

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро, ведущие DMC и MICE-агентства, корпоративные заказчики.

 

В программе:

мастер-классы «Секреты успеха проведения мероприятия в регионе»; «Как правильно подготовить каталог MICE-возможностей региона»;

открытая дискуссия «Региональные поставщики. Этика взаимодействия. Выгодные договорённости»;

тематическая сессия «MICE в регионы России! Инструкция к применению»;

Деловая игра «Работа над ошибками».

 

Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой, корпоративные заказчики.

 

В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными Заказчиками. Цели деловых встреч - презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона.

 

Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad

для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/

#MICEDAY2020 #MICEврегионыРоссии

 


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