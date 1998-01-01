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27 февраля
Журнал Business Travel учредил специальную награду победителям деловых номинаций премии Event-Прорыв

Победителей в номинациях «Лучшее деловое событие» и «Лучшее официальное мероприятие» ждут сертификаты на публикацию материала о проекте и его авторах


Победители в номинациях «Лучшее деловое событие» и «Лучшее официальное мероприятие» получат специальные награды от журнала Business Travel - сертификаты на право публикации материала о проекте и его авторах в одном из номеров в течение года – 1/2 полосы c фото, логотипами и адресным блоком.

 

Напоминаем , что прием заявок - только до 28 февраля 2020 года. Успейте подать свой проект на премию индустрии событий Event-Прорыв!

 

 

Премия Event-Прорыв вручается в Нижнем Новгороде ежегодно с 2011 года, и является главной частью Межрегионального фестиваля индустрии событий Event-Прорыв, который включает в себя:

  • конкурс региональных event-проектов со всей России;

  • публичную защиту проектов;

  • конференцию и мастер-классы по теме организации событий;

  • нетворкинг;

  • торжественную церемонию вручения премии;

  • экскурсию по Нижнему Новгороду. 

Одна из главных ценностей премии Event-Прорыв – это присутствие в составе жюри представителей более 30-ти крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков, которые заинтересованы в контакте с региональными event-компаниями. Среди них: Сибур, Альфа-Банк, Майл.ru, Мегафон, Вымпелком, Сбербанк Первый, Фаберлик и другие.

 

Преимущества участия в фестивале

  • Прямой доступ к федеральным заказчикам

  • Обратная связь от членов жюри

  • Официальное признание коллег

  • Новые контакты, образовательная программа и нетворкинг

  • Новый опыт – это десятки работ коллег по цеху и вдохновение для новых идей!

  • Возможность участия в федеральной премии «Золотой Пазл» без регистрационного взноса и в международной премии стран СНГ Global Event Awards

  • Информация о компаниях-участниках размещается на площадках информационных партнеров и сайте фестиваля – https://proryv.eventnn.ru/

По вопросам участия:

+7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru

+7-920-253-22-14 – Ольга Яковлева, news@eventnn.ru

 


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