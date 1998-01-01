Новости Журнал Business Travel учредил специальную награду победителям деловых номинаций премии Event-Прорыв Победителей в номинациях «Лучшее деловое событие» и «Лучшее официальное мероприятие» ждут сертификаты на публикацию материала о проекте и его авторах

Победители в номинациях «Лучшее деловое событие» и «Лучшее официальное мероприятие» получат специальные награды от журнала Business Travel - сертификаты на право публикации материала о проекте и его авторах в одном из номеров в течение года – 1/2 полосы c фото, логотипами и адресным блоком. Напоминаем , что прием заявок - только до 28 февраля 2020 года. Успейте подать свой проект на премию индустрии событий Event-Прорыв! Премия Event-Прорыв вручается в Нижнем Новгороде ежегодно с 2011 года, и является главной частью Межрегионального фестиваля индустрии событий Event-Прорыв, который включает в себя: конкурс региональных event-проектов со всей России;

публичную защиту проектов;

конференцию и мастер-классы по теме организации событий;

нетворкинг;

торжественную церемонию вручения премии;

экскурсию по Нижнему Новгороду. Одна из главных ценностей премии Event-Прорыв – это присутствие в составе жюри представителей более 30-ти крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков, которые заинтересованы в контакте с региональными event-компаниями. Среди них: Сибур, Альфа-Банк, Майл.ru, Мегафон, Вымпелком, Сбербанк Первый, Фаберлик и другие. Преимущества участия в фестивале Прямой доступ к федеральным заказчикам

Обратная связь от членов жюри

Официальное признание коллег

Новые контакты, образовательная программа и нетворкинг

Новый опыт – это десятки работ коллег по цеху и вдохновение для новых идей!

Возможность участия в федеральной премии «Золотой Пазл» без регистрационного взноса и в международной премии стран СНГ Global Event Awards

Информация о компаниях-участниках размещается на площадках информационных партнеров и сайте фестиваля – https://proryv.eventnn.ru/ По вопросам участия: +7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru +7-920-253-22-14 – Ольга Яковлева, news@eventnn.ru

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