Коронавирус и туризм: Горячие новости

Россия ограничивает авиасообщение с Кореей и вводит запрет на выдачу туристических и транзитных виз иранцам/ У трех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус/ Первый случай коронавируса выявлен в Греции

Россия ограничивает авиасообщение с Кореей и вводит запрет на выдачу туристических и транзитных виз иранцам

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал Шереметьево-F.

Также Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно". Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию — как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал Шереметьево-F.

У трех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус

У троих россиян, эвакуированных 22 февраля из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вместе с тем, эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.

Ранее, 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess.

У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани.

Первый случай коронавируса выявлен в Греции

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в греческих Салониках, сообщает сегодня издание Greek City Times. Как пишет портал, заболела 38-летняя женщина. Она проходит лечение в AHEPA Hospital в Салониках, ее состояние хорошее.

Также известно, что женщина недавно побывала на севере Италии.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

/TOURBUS.RU