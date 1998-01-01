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26 февраля
Коронавирус и туризм: Горячие новости
Россия ограничивает авиасообщение с Кореей и вводит запрет на выдачу туристических и транзитных виз иранцам/ У трех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус/ Первый случай коронавируса выявлен в Греции
Россия ограничивает авиасообщение с Кореей и вводит запрет на выдачу туристических и транзитных виз иранцам
Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал Шереметьево-F.
Также Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно". Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию — как тургруппами, так и частным образом.
С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал Шереметьево-F.
У трех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус
У троих россиян, эвакуированных 22 февраля из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, вместе с тем, эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.
Ранее, 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess.
У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.
Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани.
Первый случай коронавируса выявлен в Греции
Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в греческих Салониках, сообщает сегодня издание Greek City Times. Как пишет портал, заболела 38-летняя женщина. Она проходит лечение в AHEPA Hospital в Салониках, ее состояние хорошее.
Также известно, что женщина недавно побывала на севере Италии.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
/TOURBUS.RU
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