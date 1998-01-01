Новости Морским и речным круизам не страшны никакие напасти Фестиваль круизов-2020, с успехом прошедший вчера в столице, показал, что участники рынка, несмотря на нынешние проблемы, не теряют оптимизма

Семнадцать ведущих игроков круизного рынка страны, около 400 профессиональных гостей, 14 мастер-классов и две интереснейших панельных дискуссии — таков итог прошедшего вчера в столичном отеле «Марриотт Роял Аврора» главного мероприятия круизного рынка страны — традиционного Фестиваля круизов.

Среди участников фестиваля этого года были такие ведущие компании, как «Инфофлот», Costa Cruises, PAC Group, «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Солеанс Тревел», «Арт Тур», «Виа Марис», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «НИКА», «Истленд», Poseidon Expeditions, «Бриз Лайн», Tallink, Silja Line, «Объединенная Курортная Компания» и другие. Организатором мероприятия выступил медиахолдинг «Турбизнес» при поддержке Ростуризма. Партнерами выступили круизная компания Costa Cruises и международная турвыставка "Интурмаркет». В ходе первой панельной дискуссии «Уверенным курсом. Все, что вы хотели узнать о речных круизах» большое внимание ожидаемо было уделено предстоящей летней речной навигации в условиях эпидемии коронавируса. «Мер по безопасности и нераспространению любого вируса всегда было очень много, но сейчас, согласно инструкции от Роспотребнадзора, на теплоходах разрабатываются дополнительные мероприятия и закупаются соответствующие оборудование и средства», – рассказала Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму круизной компании «Мостурфлот». Так, в арсенале команды теплоходов появятся тепловизоры и дезинфикаторы, на борту увеличится количество санитайзеров для рук, а сопровождающий круизы медперсонал пройдет соответствующий инструктаж. Сами туристы будут проверяться на предмет состояния здоровья до входа на борт судна. Помимо правил, которые будут применяться на борту теплохода согласно требованиям Роспотребнадзора, самими круизными компаниями также разработан ряд юридических мер, повышающих ответственность пассажиров за жизнь и здоровье окружающих. Например, в «Мостурфлоте» будет проводиться соответствующее анкетирование пассажиров с вопросами о состоянии здоровья человека и о том, не посещал ли он последнее время КНР или другие потенциально опасные страны. Соответствующий пункт о персональной ответственности внесен и в договор с клиентом. Положительной новостью стало то, что иностранцы по-прежнему планируют свои поездки в Россию, которая воспринимается ими как достаточно безопасное место. По словам выступавших экспертов, пока ни одного отказа по причине опасности заражения коронавирусом не было. Более того, введение запрета на въезд в Россию гражданам КНР повлияло на рынок положительно, поскольку туристы из тех стран, где этот запрет был введен еще в начале февраля, стали чувствовать себя увереннее. Вторая панельная дискуссия в рамках Фестиваля круизов прошла под девизом: «Свистать всех наверх! Рынок морских круизов в 2020 году». «Круизы продолжают оставаться самым быстро растущим сегментом туристического рынка — каждый год даёт ощутимый прирост в 35-40%, причём это устойчивый тренд, который должен продолжиться в 2020 году», - отметил в начале дискуссии директор круизного департамента компании PAC Group Михаил Фельдман. «Круизный рынок 2019 года мы оцениваем приблизительно в 100 тыс. пассажиров, в то время как в 2018-м он насчитывал всего 78 тыс., а продажи нынешнего года также идут с нарастающей динамикой — несмотря на известные трудности», - сообщила представитель компании Costa Cruises Екатерина Илюшина. «Сегодня всё чаще встречаются ситуации, когда клиента не нужно убеждать в преимуществах этого вида отдыха, - поделилась соображениями г-жа Илюшина, — он сам приходит в агентство с чётким пониманием того, чего он хочет, а агенту остаётся только предложить ему готовый продукт». «Для увеличения российского турпотока чрезвычайно важна «русификация» маршрутов, особенно экзотических, которые наши туристы только-только начинают открывать для себя. Например, круизы по Индийскому океану», - добавила г-жа Илюшина. «В нашем круизном центре несколько компаний, но тенденция на рост в 30-40% видна и в стандартном, и в премиальном сегменте, очень хорошо работают агентства», - отметил генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский. «Я считаю, что мы вообще вошли в эру круизного отдыха в пятизвёздочных плавучих гостиницах, - заявила директор департамента развития и коммерции компании «Круизный дом» Людмила Пучкова. - Мы живём на заре этой эры: в мире насчитывается более полутора миллионов гостиниц сухопутных, на морях плавает около 400 таких гостиниц, и их количество стремительно растёт — на воду спускается более 20 лайнеров разного класса в год. Нас, безусловно, ждёт несколько очень трудных месяцев, но повторный спрос, как это часто бывает, окупит всё!» «С помощью наших технологий мы предлагаем не просто отдельную услугу — круиз, мы предлагаем сразу полноценный тур в режиме реального времени. Наш опыт показывает, что именно это ведёт к самому большому росту продаж, - считает г-жа Пучкова. – Большинство клиентов стремится комбинировать отдых с круизами. Допустим, они путешествуют по Италии или Испании. И если мы предлагаем добавить к этому отдыху круиз, забронировав и оплатив его, не выходя из личного кабинета, то именно на этом пути нас, мы уверены, ожидает наибольший успех». «Но что такое сто тысяч туристов в год — из России? Мелочь! Нам явно мешают чисто сухопутные стереотипы: круизы дороги, качает, нечем заняться и вообще на круизных судах плавают только пожилые аристократы», - заметила директор по маркетингу компании «Виа Марис» Елена Карманова. «Для региона, скажем, Карибского бассейна сто тысяч пассажиров — действительно немного, - согласился г-н Фельдман. - Но для региона Персидского залива российский рынок входит в пятёрку самых многочисленных, второй год подряд он показывает более чем двухкратный рост — регион не очень далёкий и безвизовый. А что касается стереотипов... Ещё совсем недавно круизы продавали менее 5% наших партнёров, сейчас эта цифра перевалила за 30% - все современные технологии и Интернет, убеждающие обывателя в преимуществах круизного отдыха, нам в помощь». «Для российского туриста - психологически — очень важен выход из своих портов. Например, из Санкт-Петербурга — туда может доехать каждый. Эту практику в наступающем году мы будем расширять. А в целом продажи на текущий год опережают прошлогодние процентов на сорок. Нашего человека не остановить!» - оптимистично закончил дискуссию г-н Фельдман. В заключение Фестиваля круизов-2020 состоялся розыгрыш призов, предоставленных участниками. И многие из профессиональных гостей покидали фестиваль не только с новой информацией и контактами, но и в качестве обладателей отличных подарков, в числе которых оказались и несколько круизов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка