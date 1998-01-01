Петербургу не хватает прямых рейсов в Индию

Одним из основных вопросов сотрудничества в рамках состоявшихся вчера в Смольном переговоров между губернатором Петербурга Александром Бегловым и послом Индии в Москве Балой Венкатешем Вармой стала тема взаимного туризма. При этом обе стороны выразили заинтересованность не только в последовательном расширении турпотока в обоих направлениях, но и в появлении прямого регулярного авиасообщения между городом на Неве и пунктами назначения в Индии, - сообщает наш корреспондент.

Пока статистика туристического обмена не радует: в 2019 году, по официальным данным, в Петербурге побывало почти 14 тыс. туристов из Индии, а около 5 тыс. петербуржцев отправились в обратном направлении.

И хотя количество индийских гостей в последние два года в Северной столице растет (в последнее время – и благодаря включению Индии в список государств, граждане которых имеют право въезда в Петербург по электронной визе), объемы оставляют желать лучшего. А в качестве одной из причин сдерживания развития взаимного туризма нередко называют отсутствие прямого авиасообщения: в лучшем случае из города на Неве в сезон летают чартеры на Гоа.



«Петербург заинтересован в организации прямого регулярного авиасообщения с Дели и Мумбаи: сейчас индийские туристы добираются в наш город со стыковками, - заявил на встрече с послом Индии в Москве Балой Венкатешем Вармой губернатор города Александр Беглов. - Предложения сейчас рассматривают компании и, надеюсь, у нас это получится».

По его словам, управляющая петербургским аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) в настоящее время ведет переговоры с индийскими партнерами об организации прямого регулярного авиасообщения между Петербургом, Дели и Мумбаи.

А выбор именно этих индийских направлений обусловливается еще и тем, что в Мумбаи и Нью-Дели уже работают туристические офисы Visit Petersburg. И, соответственно, могут способствовать взаимному туризму. «С учетом наличия электронной визы жители Индии теперь могут находиться в Петербурге до восьми дней, - подчеркнул губернатор Петербурга. - Город ждет индийских туристов».



Оценивая предложение, посол Индии согласился с тем, что Петербург вполне может рассчитывать на интерес со стороны индийцев. «Идея превращения аэропорта Пулков» в важный пункт авиасообщении между Россией и Индией мне нравится. – сообщил дипломат. – Кроме того, этот аэропорт может стать и связующим звеном на маршруте из Индии в Европу».





«Отсутствие прямого регулярного авиасообщения с Индией действительно сдерживает развитие туризма: интерес к этой стране, в т. ч. по «непляжным» направлениям, всегда есть, но не все готовы лететь туда с пересадками, - констатирует ситуацию менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – С учетом сильной конкуренции это существенный фактор, влияющий на спрос: не случайно соседние по региону страны (такие как Таиланд или Вьетнам) давно обошли Индию по популярности среди россиян».

В том случае, если прямое регулярное авиасообщение между Петербургом и Индией появится, действительно можно рассчитывать на приток индийских гостей: визовый вопрос для них сейчас решается быстро и бесплатно, а в привлекательности города на Неве сомневаться не приходиться.

/TOURBUS.RU