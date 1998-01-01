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26 февраля
Ростуризм рекомендовал нашим туристам не посещать Италию. Но не запретил
Эксперты обсуждают, могут ли туристы рассчитывать на возврат средств за отмененные туры после сегодняшних официальных рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора
Сегодня Ростуризм на своем официальном сайте в связи с рекомендациями Роспотребнадзора рекомендовал туристам по возможности воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи. «В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также ведомство призывает туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
«Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации будет оперативно доводить ее до туроператоров, турагентов и туристов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сегодня Роспотребнадзор также рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до ее нормализации.
Отметим, что, по состоянию на сегодня на 13:00 МСК в Италии коронавирус выявлен у 332 человек, скончались 10. Всего в мире новым вирусом на этот момент заразились 81 тыс. человек, выздоровели 30116, скончались 2762.
После того, как Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею, у туристов не появилось право полностью вернуть деньги за поездки в эти страны, сообщили между тем эксперты, опрошенные «Интерфаксом».
Так, источник в Ростуризме сообщил агентству, что пока туристы не могут полностью вернуть деньги за аннулированные туры, поскольку Роспотребнадзор не заявлял об угрозе безопасности жизни и здоровья путешественников со ссылкой на статью 14 Закона № 132-ФЗ. В такой ситуации возвраты при аннуляции туров происходят в соответствии с условиями договора, который туристы подписали с туроператорами.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, напомнила, что закон о туристской деятельности регулирует возврат денег только тем туристам, кто купил путевки у туроператоров. "И, думаю, даже сейчас ответственные туроператоры, которые не хотят потерять клиента, с пониманием отнесутся к ситуации и будут искать компромисс — переносить даты туров, менять направления", — считает она.
В то же время, по словам эксперта, даже если Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Иран и Южную Корею в связи с существующими там угрозами безопасности, «самостоятельным путешественникам придется самим разбираться с отелями и авиакомпаниями».
«Ростуризм, как госорган, в обязанности которого входит информирование потребителей и представителей турбизнеса об угрозе безопасности в той или иной стране, прокомментировал сообщение Роспотребнадзора. Рекомендация адресована туристам, планирующих выезд в указанные страны», - заявила в свою очередь Надежда Ефремова, руководитель Правовой службы АТОР.
«Данная рекомендация не является запретом на реализацию туристских услуг в эти страны, а также не вводит специальных условий расторжения договоров на поездки в Италию, Иран и Республику Корея. Также обращаем внимание, что российскими властями не вводится запрет или сокращение количества вылетов в эти страны с территории России, нет ограничений и по получению въездных виз», - поясняет Надежда Ефремова.
Исходя из данного сообщения Правовая служба АТОР рекомендует всем участникам рынка письменно доводить информацию о ситуации с коронавирусом в этих странах, чтобы соблюсти законодательство и рекомендации федеральных органов.
Отметим, что, по предварительным данным, сейчас в Италии может находиться около 6-7 тыс. организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может отдыхать сейчас около 20 тыс. российских туристов.
Большинство организованных туристов из России отдыхает сейчас в Риме (до 40% по данным туроператоров). Туристы также отдыхают на горнолыжных курортах Италии и находятся в экскурсионных турах по Италии с посещением нескольких провинций. Так, у ANEX Tour основная масса туристов сейчас находится в регионах Лацио и Трентино Альто Адидже, у PAC Group – также на горнолыжных курортах севера страны.
Туроператоры также сообщают, что в стране не наблюдается паника ни у местных жителей, ни у находящихся на отдыхе туристов. Просьб о досрочном прерывании отдыха в Италии у российских туристов на местах нет, - сообщал ранее АТОР.
/TOURBUS.RU
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