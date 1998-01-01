Каждый тур в Узбекистан превращается в гастрономический

В Генеральном консульстве Узбекистана в Петербурге на днях состоялась встреча, в ходе которой основное внимание было уделено привлекательности этого направления и возможностям, которые предоставляет страна для отдыха россиян, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Открывая встречу, генеральный консул Узбекистана в Петербурге Алишер Бабаев подчеркнул, что «страна уделяет очень большое внимание развитию туризма».

«В последнее время в Узбекистане предпринят целый ряд шагов, благодаря которым возможности пребывания иностранных туристов в нем значительно расширяются, - сообщил он. – А поскольку различные регионы страны обладают собственным колоритом, это делает Узбекистан многогранным и очень интересным для гостей туристическим направлением».

Статистика развития туризма в Узбекистане это подтверждает. Так, UNWTO, оценив рост индустрии туризма в республике в 2019 году на уровне в 27,3%, поставил страну в число мировых передовиков: по этому показателю она заняла 4 место в мире, пропустив вперед только Мьянму (+40,2%), Пуэрто-Рико (+31,2%) и Иран (+27,9%).

В 2019-м в Узбекистане побывало почти 6,75 млн туристов, тогда как в 2018 году этот показатель составил лишь 5,35 млн. Официальная статистика говорит о том, что наибольшее количество туристов приехало в Узбекистан из Центральной Азии (5,764 млн человек), из стран СНГ прибыло 495,6 тыс. туристов, а из государств дальнего зарубежья – 488,4 тыс. человек.

«Российский рынок - один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана, - заявлял недавно и заместитель начальника Управления международных связей и протокола Госкомтуризма республики Феруз Додиев. - Популярность региона среди российских туристов активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы наши гости приезжали и чувствовали себя как дома».

По оценке Андрея Тарасенкова, менеджера по продукту туроператора «Аэротур», «Узбекистан привлекает туристов неподдельным уникальным культурно-историческим наследием, «незамутненным» современными наслоениями» .

По его оценке, страна привлекает россиян архитектурой и гостеприимством жителей, а интерес петербуржцев неизменно вызывают как архитектурные перлы Самарканда, Хивы или Бухары, так и колоритные рынки и национальная кухня Узбекистана. «Практически каждый тур в страну превращается в гастрономический», - констатировал эксперт.

Кроме того, привлекает туристов из России и других стран длинный сезон (не менее 10 месяцев в году), хорошо организованное сообщение по воздуху, а также большой выбор самых разнообразных туров и безопасность.

К тому же Узбекистан не стоит на месте и сейчас, к примеру, в республике начал работу горнолыжный курорт Амирсой, расширив и без того длинную «скамейку» доступным гостям предложений.

Популярность Узбекистана среди россиян действительно растет: по данным Aviasales, каждый десятый путешественник из РФ хотел бы отправиться в отпуск в эту страну.

При этом около 70% российских туристов приезжают из Петербурга и Москвы, а в качестве основных привлекательных черт Узбекистана жители мегаполисов называют отсутствие визы и языкового барьера, небольшие затраты на пребывание и возможность погрузиться в настоящий, а не искусственный колорит местной жизни.

/TOURBUS.RU