|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 февраля
Опубликованы итоговые данные выезда россиян за рубеж в минувшем году
Общий выездной поток из России в прошлом году вырос почти на 8%, при этом абсолютным лидером среди всех выездных направлений предсказуемо стала Турция
Как сообщает АТОР, Пограничная служба ФСБ России обнародовала итоговые данные по выезду российских граждан за рубеж в 2019 году. По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2019 году российскими гражданами в 176 зарубежных государств и территорий (исключая Белоруссию, так как она в пограничной статистике не фигурирует), было совершено 48 072 285 поездок. Это на 7,9% больше, чем в 2018 году (44 551 092).
Таким образом, в 2019 году россияне совершили за рубеж на 3,5 млн поездок больше, причем почти треть всего годового прироста (31%) обеспечила одна страна – Турция. Она же стала (с большим отрывом от ближайших «соперников») лидером и общего выездного потока, и тем более – потока туристического.
В «общем зачете», без разделения поездок на туристические и совершенные с другими целями, в выездном потоке из России в 2019 году лидируют следующие 10 стран:
На этот ТОП-10 стран приходится почти 63% всех поездок (со всеми целями выезда, не только туристическими), совершенных гражданами России в 2019 году.
Тем не менее, как указывает АТОР, для характеристики именно туристического потока данный список стран не слишком релевантен: в выездном потоке в страны постсоветского пространства, Финляндию, страны Прибалтики и Китай преобладают приграничные перемещения с частными целями (в основном личный шопинг, частные визиты к родственникам и мелкая коммерция).
В страны «дальнего» зарубежья, не имеющие (или почти не имеющие) сухопутных границ с Россией, в 2019 году российские граждане совершили 22 333 490 поездок (или 46,5% от общего выездного потока). Это на 9,72% больше, чем по этой же группе стран в 2018 году. Рост выше среднего этой группе обеспечили именно туристы.
На ТОП-10 стран-лидеров совокупно приходится 71,7% всего выездного турпотока в страны дальнего зарубежья, не граничащие с Россией, а доля лидера – Турции – составляет 31,3%.
Наибольший прирост объемов российского турпотока по сравнению с 2018 годом среди стран лидирующей десятки в 2019 году продемонстрировали Турция (+18,5%) и Италия (+16,7%). В общем годовом приросте турпотока по всей группе стран дальнего зарубежья, не граничащих с РФ, их доля – почти 2/3 (доля Турция в приросте - 55%, Италии – 9,83%).
Приросли в объемах российских туристических прибытий в 2019 году также Вьетнам (+7,65%), Тунис (+6,37%), Испания (+4,72%), Кипр (+3,91%) и ОАЭ (+3,21%). Незначительный прирост показали Германия (+1,5%), Таиланд (+0,6%). В минусе по динамике по итогам 2019 года из десятки лидеров оказалась только Греция (-7,3%).
Как видно из динамики, в 2019 году довольно яркий прирост российского турпотока показали не только относительно близкие и безвизовые направления (Черногория, Южная Корея), но и визовые Франция с Великобританией.
За пределами двадцатки АТОР также отмечает умеренный прирост турпотока в США (+2,23% к 2019 году, 251 037 поездок российских граждан), и продолжающийся уверенный рост турпотока из России в Венгрию (202 919 поездок, +14,90%).
/TOURBUS.RU
ТОП-10 НЕ ГРАНИЧАЩИХ С РФ CТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ЧИСЛУ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 2019 г.(Источник: АТОР)
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72