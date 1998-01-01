Новости Опубликованы итоговые данные выезда россиян за рубеж в минувшем году Общий выездной поток из России в прошлом году вырос почти на 8%, при этом абсолютным лидером среди всех выездных направлений предсказуемо стала Турция

Как сообщает АТОР, Пограничная служба ФСБ России обнародовала итоговые данные по выезду российских граждан за рубеж в 2019 году. По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2019 году российскими гражданами в 176 зарубежных государств и территорий (исключая Белоруссию, так как она в пограничной статистике не фигурирует), было совершено 48 072 285 поездок. Это на 7,9% больше, чем в 2018 году (44 551 092). Таким образом, в 2019 году россияне совершили за рубеж на 3,5 млн поездок больше, причем почти треть всего годового прироста (31%) обеспечила одна страна – Турция. Она же стала (с большим отрывом от ближайших «соперников») лидером и общего выездного потока, и тем более – потока туристического. В «общем зачете», без разделения поездок на туристические и совершенные с другими целями, в выездном потоке из России в 2019 году лидируют следующие 10 стран: Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%)

Абхазия (4 802 475 поездок, +6,5%)

Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%)

Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%)

Китай (2 606 719 поездок, +13,5%)

Украина (2 577 871 поездок, + 10,5%)

Эстония (1 890 452 поездок, +0,8%)

Германия (1 426 262 поездок, +1,30%)

Италия (1 361 946 поездок, +16,7%)

Таиланд (1 231 441 поездок, +0,6%) На этот ТОП-10 стран приходится почти 63% всех поездок (со всеми целями выезда, не только туристическими), совершенных гражданами России в 2019 году. Тем не менее, как указывает АТОР, для характеристики именно туристического потока данный список стран не слишком релевантен: в выездном потоке в страны постсоветского пространства, Финляндию, страны Прибалтики и Китай преобладают приграничные перемещения с частными целями (в основном личный шопинг, частные визиты к родственникам и мелкая коммерция). В страны «дальнего» зарубежья, не имеющие (или почти не имеющие) сухопутных границ с Россией, в 2019 году российские граждане совершили 22 333 490 поездок (или 46,5% от общего выездного потока). Это на 9,72% больше, чем по этой же группе стран в 2018 году. Рост выше среднего этой группе обеспечили именно туристы. На ТОП-10 стран-лидеров совокупно приходится 71,7% всего выездного турпотока в страны дальнего зарубежья, не граничащие с Россией, а доля лидера – Турции – составляет 31,3%. Наибольший прирост объемов российского турпотока по сравнению с 2018 годом среди стран лидирующей десятки в 2019 году продемонстрировали Турция (+18,5%) и Италия (+16,7%). В общем годовом приросте турпотока по всей группе стран дальнего зарубежья, не граничащих с РФ, их доля – почти 2/3 (доля Турция в приросте - 55%, Италии – 9,83%). Приросли в объемах российских туристических прибытий в 2019 году также Вьетнам (+7,65%), Тунис (+6,37%), Испания (+4,72%), Кипр (+3,91%) и ОАЭ (+3,21%). Незначительный прирост показали Германия (+1,5%), Таиланд (+0,6%). В минусе по динамике по итогам 2019 года из десятки лидеров оказалась только Греция (-7,3%). Как видно из динамики, в 2019 году довольно яркий прирост российского турпотока показали не только относительно близкие и безвизовые направления (Черногория, Южная Корея), но и визовые Франция с Великобританией. За пределами двадцатки АТОР также отмечает умеренный прирост турпотока в США (+2,23% к 2019 году, 251 037 поездок российских граждан), и продолжающийся уверенный рост турпотока из России в Венгрию (202 919 поездок, +14,90%). /TOURBUS.RU ТОП-10 НЕ ГРАНИЧАЩИХ С РФ CТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ЧИСЛУ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 2019 г.(Источник: АТОР)



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