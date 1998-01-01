Новости Горячие новости Организаторы туристической выставки ITB Berlin 2020 подтвердили, что она состоится/ Около тысячи туристов закрыты на карантин в отеле H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе/ Число туристов во Франции сократилось на 30-40%

Организаторы крупнейшей туристической выставки ITB в Берлине подтвердили, что она состоится Организаторы туристической выставки ITB Berlin 2020 сообщили, что она пройдет в запланированные даты с 4 по 8 марта, но пообещали предпринять дополнительные меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. "Безопасность и здоровье посетителей – наш приоритет. Ассоциация выставочной индустрии Германии (AUMA), немецкие организаторы выставок и ITB Berlin отслеживают ситуацию и находятся в постоянном контакте с Министерством здравоохранения Германии. Сейчас нет никаких оснований для отмены выставок в стране", — говорится в официальном сообщении организаторов ITB Berlin. Выставка ITB Berlin в 2020 году пройдет с 4 по 8 марта в выставочном центре Messe Berlin. В прошлом году в ней приняли участие около 10 тысяч компаний из 181 страны. ITB Berlin считается одной из главных туристических выставок в мире. Как отмечается, в качестве меры безопасности в этом году на выставке будут дополнительно проводить дезинфекцию и уборку. На данный момент в Германии подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом. Запрета на въезд в страну для граждан Китая, других азиатских стран или Италии нет. В то же время пассажирам из "опасных" регионов предлагают сдать тесты на коронавирус до высадки в Европе. В связи с коронавирусом в Европе уже отменили ряд крупных мероприятий – в частности, Mobile World Congress в Барселоне, Венецианский карнавал, футбольные матчи и другие события. Около тысячи туристов закрыты на карантин в отеле H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе Около тысячи туристов закрыли на карантин в отеле H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе в Испании из-за выявления коронавируса у одного из постояльцев, сообщает газета Metro. "Коронавирус обнаружили у итальянского врача, который находился в отпуске в Испании. В результате в отеле H10 Costa Adeje Palace ввели карантин, его "заложниками" оказались около тысячи постояльцев. Снаружи гостиницу караулят полицейские, которые следят, чтобы никто не выходил", — пишет издание. Как отмечается, заболевший итальянец находится в изоляции от остальных постояльцев, его анализы будут направлены в Мадрид для повторной проверки. В Испанию он приехал из итальянской Ломбардии и жил в отеле с женой около шести дней. Несколько дней он чувствовал лихорадку, после чего обратился к врачам. Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании после того, как заболел британец на острове Майорка и немец на острове Гомера. Число туристов во Франции сократилось на 30-40% После вспышки коронавируса число туристов во Франции заметно сократилось, сообщает CNBC. "Франция – одна из самых посещаемых стран в мире, на туризм приходится 8% ее ВВП. С начала эпидемии коронавируса поток сократился на 30-40% — это негативно влияет на экономику", — передает телеканал. Как отмечается, ежегодно Францию посещают около 2,7 млн китайских туристов, но в 2020 году ситуация изменится. Из-за запрета на туристические поездки из Китая в страну были отменены более 200 тыс. рейсов. По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2019 году Франция стала самым популярным направлением для туристических поездок в мире – путешественники посещали ее 90 млн раз. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировали 12 случаев заражения, один человек скончался. /TOURBUS.RU



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