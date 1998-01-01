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25 февраля
Авиапутешествия по России наступающей весной подешевели на четверть

Сервис Biletix проанализировал cреднюю стоимость внутренних перелетов по стране в весенний период


Средний чек на авиабилеты туда-обратно на внутренние рейсы с вылетом в марте-мае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% (с 13 695 до 10 499 рублей), а на международные – на 3% (с 23 149 до 22 492 рублей), следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix по билетам, забронированным российскими туристами в январе-феврале.

 

Среди направлений по России этой весной наиболее популярны перелеты в Сочи и далее по убывающей – Симферополь, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Калининград. В других странах наши путешественники предпочитают, в первую очередь, Ереван, затем – Ларнаку, Нур-Султан, Кишинев и Париж.

 

По сравнению с весной прошлого года, среди внутренних маршрутов выросла популярность перелетов Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург (+85%), Москва — Новосибирск — Москва (+42%), Элиста — Москва — Элиста (+33%), Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург (+26%), Челябинск — Сочи — Челябинск (+23%).

 

Лидерами роста предпочтений россиян при поездках за рубеж стали направления Москва — Мюнхен — Москва (+104%), Москва — Ереван — Москва (+94%), Москва — Ларнака — Москва (+52%), Самара — Прага — Самара (+19%) и Москва — Кишинев — Москва (+ 13%).

 

Самыми доступными внутри страны из топ-100 направлений, популярных у российских туристов, стали маршруты:

Направление

Средний чек, руб.

Калуга — Краснодар — Калуга

2 874

Минеральные Воды — Москва — Минеральные Воды

3 270

Самара — Санкт-Петербург — Самара

3 980

Москва — Казань — Москва

4 069

Уфа — Москва — Уфа

4 097

 

Зарубежные маршруты:

Направление

Средний чек, руб.

Ростов-на-Дону — Бишкек — Ростов-на-Дону

6 803

Москва — Ларнака — Москва

8 359

Москва — Бургас — Москва

8 765

Краснодар — Ереван — Краснодар

8 893

Москва — Ереван — Москва

9 797

 

/TOURBUS.RU

 


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