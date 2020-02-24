Новости Посольствo России в Риме предостерегает наших туристов от посещения северных районов Италии В Италии, которая вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом Covid-19, сейчас может отдыхать до 20 тысяч российских туристов

Семь летальных исходов вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксировано в Италии, выявлено 288 зараженных, сообщает сегодня итальянский телеканал TG24. Наибольшее количество заражений приходится на северные итальянские области Ломбардия и Венето. Таким образом, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Италии соседние с ней балканские страны — Словения, Хорватия, а также Сербия ввели особые меры контроля за людьми, возвращающимися из Италии. Министерства иностранных дел этих стран рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию и Венето. Сообщается также, что власти Маврикия из соображений безопасности не дали высадиться на острове 40 туристам, прибывшим из этих регионов Италии на отдых, в то время как другим туристам с самолета, прибывшего из Италии, было разрешено пройти паспортный контроль. Напомним, что эпидемиологическая ситуация в Италии осложнилась на прошлой неделе, когда первый случай заражения был отмечен у 38-летнего жителя населенного пункта Кастильоне д'Адда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая. На этом фоне стало известно, что власти итальянской области Венето объявили о решении приостановить карнавал в Венеции в рамках борьбы с распространением коронавируса по стране. "С вечера воскресенья запланирована приостановка венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных. Будут закрыты ярмарки и музеи. Запрет продлится до 1 марта включительно", — заявил губернатор Венето Лука Дзайя. Ограничительные меры вступили в силу сегодня в полночь по местному времени. Как сообщает АТОР, с 24.02.20 с 14:00 на карантин закрыты следующие территории (поселения) в Ломбардии: Codogno, Castiglioned’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Vo ’Euganeo. Данные территории не относятся к туристическим, туристы на территории закрытых на карантин муниципалитетов не расселяются. По некоторым данным, в двух из перечисленных закрытых на карантин городков компактно проживают выходцы из Китая, что связано с расположенным рядом промышленным производством. В больших городах, таких как Милан, Венеция, Турин закрыто для посещения большинство объектов исторического и культурного показа, включая соборы, церкви и музеи, отменены культурно-массовые мероприятия до стабилизации ситуации. Одновременно официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц заявил вчера, что Шенгенский пограничный кодекс предусматривает временное восстановление контроля на внутренних границах в ситуациях, связанных с безопасностью, и может по решению государств-членов быть применен в связи с коронавирусом. На этом фоне посольство РФ в Риме сегодня сообщило, что рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. "С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", — говорится в сообщении, распространенном дипмиссией. В посольстве призвали российских граждан, находящихся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса "незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны". "Кроме того, с учетом принятия властями Италии усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении", — сказали в дипмиссии. По информации АТОР, по предварительным данным, сейчас в Италии может находиться около 6-7 тыс. организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может отдыхать сейчас около 20 тыс. российских туристов. Большинство организованных туристов из России отдыхает сейчас в Риме (до 40% по данным туроператоров). Туристы также отдыхают на горнолыжных курортах Италии и находятся в экскурсионных турах по Италии с посещением нескольких провинций. Так, у ANEX Tour основная масса туристов сейчас находится в регионах Лацио и Трентино Альто Адидже, у PAC Group – также на горнолыжных курортах севера страны. Туроператоры также сообщают, что в стране не наблюдается паника ни у местных жителей, ни у находящихся на отдыхе туристов. Просьб о досрочном прерывании отдыха в Италии у российских туристов на местах нет. В принимающих компаниях сообщают, что организуют программу пребывания туристов в Италии с соблюдением всех рекомендаций властей. У некоторых из них в экскурсионных маршрутах исключается посещение городов и мест, в отношении которых введены ограничения. Вместо них туристам предлагается посещение альтернативных городов и объектов показа. У большинства туроператорских компаний программы пока не меняются или незначительно корректируются, так как они изначально не включали области со вспышкой коронавируса. /TOURBUS.RU

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