Новости Россия и Суоми «сверили часы» приграничного сотрудничества в сфере туризма Масштабный семинар, обсудивший новые российско-финские туристические проекты, прошел на берегах Невы

В конце прошлой недели в Петербурге состоялся масштабный семинар, в котором приняли участие все заинтересованные в развитии российско-финского туризма стороны, а обсуждение затронуло практически все проекты в этой области. При этом участники семинара как с финской, так и с российской стороны оценили их нынешнее состояние, перспективы развития и рассказали о новинках, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. В мероприятии приняли участие генеральный консул Финляндии и мэры сразу шести финских городов (Савонлинна, Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Коувола и Хамина). Российскую сторону представляли председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский и его коллега из Петербурга Евгений Панкевич. Приветствуя собравшихся на площадке отеля «Амбассадор», Евгений Панкевич высоко оценил потенциал приграничного сотрудничества в сфере туризма и выразил уверенность в том, что как уже имеющиеся в этой сфере проекты, так и новые могут помочь обеим странам в привлечении гостей из сторонних государств.



Стоит напомнить: Россия и юго-восточная часть Финляндии уже реализуют такие совместные туристические проекты, как «Туристский коридор «Санкт-Петербург - Ленинградская область - Сайма», BizCycle и Visit Vouksi. Первый из них направлен на выстраивание сети бизнес-контактов местных поставщиков услуг с последующей разработкой готовых турпродуктов, ориентированных в т. ч. на туристов из третьих стран, второй ориентирован на развитие трансграничного велосипедного и экологического туризма (он предполагает создание веломаршрутов, инфраструктуры и соответствующих информационных сервисов), а третий – на создание и благоустройство экологических маршрутов и сети экологических троп озерно-речной системы Вуокса. Как сообщила, в частности, заместитель генерального директора по развитию проектов «Городского туристско-информационного бюро» Анна Невинская, уже к концу первого квартала этого года официальный сайт проекта «Туристический коридор «Санкт-Петербург – Сайма» (travelcorridor.info), кроме английского, «заговорит» на немецком, русском и финском языках, а информационный буклет, в котором собрана главная информация о путешествии по приграничным городам Финляндии (Иматра, Савонлинна, Лаппеенранта, Миккели), Петербургу и Ленинградской области, уже появился. Есть и новости о проводимом с октября 2019 года исследовании «Профиль туристов». «Итог этого изыскания позволит нам выявить целевые рынки, понять, кто является потенциальным туристом, а также выстроить эффективную стратегию продвижения проекта», – заявила Анна Невинская. Кроме уже реализуемых и хорошо известных проектов, в спектр совместных программ входит и такая новика, как маршрут Suvorov, который предполагает разработку и развитие маршрутов, посвященных военной истории и объектам, связанным с деятельностью А. В. Суворова. В частности, речь идет о создании туристического маршрута по местам, связанным с инженерной деятельностью выдающегося русского полководца. По словам представителей финской стороны, проект «Суворовские каналы: от забвения до туристической крепости» уже получил финансирование в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия. 2014–2020». Предполагается, что благодаря этому будут созданы карта и разные варианты экскурсий для индивидуалов и групп, а применение технологий виртуальной реальности позволит даже «прогуляться» по фортификационным сооружениям, в строительстве которых участвовал Суворов. При этом маршрут вполне может быть совместным с РФ: занимаясь по поручению Екатерины Второй созданием и перестройкой приграничных укреплений в Финляндии, прославленный полководец «отметился» в Выборге и Приозерске. Финская сторона не зря активизирует сотрудничество с Россией: как недавно заявил посол Страны Суоми в Москве Микко Хаутала, в 2019 году Финляндия выдала россиянам 790 тыс. шенгенских виз. По его оценке, рост на 18% (по сравнению с 2018-м) обусловлен укреплением рубля и расширением предлагаемых Финляндией туристических услуг. В свою очередь, генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила подчеркивает, что «подавляющее большинство российских туристов приезжает в нашу страну именно из Петербурга, откуда на машине или поезде можно добраться за пару часов». И это действительно так: 83% «финских» шенгенских виз выдается именно в городе на Неве. «Результаты опроса, проведённого по нашему поручению, показывают, что 95% жителей Петербурга положительно относится к Финляндии, - констатировала дипломат. - Сегодня туристы лучше знают Финляндию и уже совершают поездки в ее города, которые находятся не на самом близком расстоянии от границы». И похоже, что интерес россиян к Финляндии (в т. ч. и к совместным туристическим проектам) будет только нарастать: по данным финской службы новостей Yle, в январе 2020 года снова отмечен рост числа пересечений границы гражданами РФ. /TOURBUS.RU

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