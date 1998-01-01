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25 февраля
Деловые туристы выбирают четыре «звезды»
Эксперты рассказали, как изменились предпочтения бизнес-туристов и средняя стоимость размещения гостей Северной столицы
Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали бронирования номеров в отелях Петербурга и выяснили, как изменились предпочтения бизнес-туристов и средняя стоимость размещения гостей, - сообщает наш корреспондент.
По данным этого исследования, в 2019 году Петербург занял второе место в России (после Москвы) по востребованности номерного фонда у деловых путешественников. И, несмотря на значительный рост интереса к городу со стороны представителей бизнеса во время ЧМ-2018, число деловых путешественников, побывавших в Северной столице в 2019-м, осталось по-прежнему высоким.
Как оказалось, наиболее востребованной у бизнес-туристов категорией отелей в 2019 году в Петербурге стали гостиницы уровня 4*: на них приходится 53% бронирований. При этом средняя стоимость номера в отелях этой категории составила 6,2 тыс. рублей и за 5 последних лет выросла на 17%. При этом четверть всех ночей в Петербурге деловые путешественники провели в отелях категории 3*, где средняя стоимость номера достигла 5 тыс. рублей и в период с 2015 года выросла на 25%.
За последний год доля бронирований в пятизвездочных отелях города на Неве выросла на 2% и достигла 14%. Причем и здесь Северная столица не отличается доступностью: по оценкам экспертов, средняя стоимость номера в отеле категории 5* входит в топ-5 самых дорогих в России и достигает 11,4 тыс. рублей за ночь.
«Развитая конгрессно-выставочная инфраструктура Петербурга привлекает представителей бизнеса, обеспечивая Северной столице второе место по числу деловых поездок на территории России, – отмечает Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Причем если в среднем по России доля ночей, которые проводят деловые путешественники в пятизвездочных отелях, составляет 7%, в Петербурге, несмотря на более высокий уровень цен, она достигает 14%».
По ее словам, это выгодно для города и его отельной инфраструктуры, поскольку «деловая активность не зависит от сезонности и обеспечивает стабильную загрузку номерного фонда».
При этом Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) по-прежнему бьет рекорды по части стоимости размещения. Как считают специалисты «Аэроклуба», пребывание на ПМЭФ стало самым дорогим на территории России за 2019 год: в качестве примера приводится проживание в одном из отелей рядом с Исаакиевским собором Петербурга, когда компания сферы добывающей и обрабатывающей промышленности за одну ночь заплатила 650 тыс. рублей.
Вместе с тем самыми популярными петербургскими отелями у деловых путешественников в 2019 году стали гостиницы Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky и Original Sokos Olympia Garden (все 4*), а из пятизвездочных наиболее востребованными оказались SO/ Sofitel, «Коринтия» и Lotte Hotel.
Что касается самых частых деловых гостей Петербурга, ими являются представители FMCG-компаний (на них приходится 20% всех бронирований), а на втором и третьем местах – сотрудники сферы IT, добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики. Однако каждую третью ночь в питерском отеле категории 5* забронировали сотрудники финансовых и консалтинговых компаний.
/TOURBUS.RU
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