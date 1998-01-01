Ассоциация туроператоров просит правительство компенсировать потери туроператоров из-за эпидемии коронавируса

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в конце минувшей недели она направила на имя главы правительства России Михаила Мишустина письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации фактических прямых убытков туроператоров России, возникших из-за ситуации со вспышкой коронавируса в Китае.

В подписанном первым письме Ассоциация туроператоров просит премьер-министра России обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в настоящее время на российском туристическом рынке в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

«Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли. Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», – отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что речь идет не о «недополученных доходах» туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации.

Ассоциация туроператоров обращает внимание на то, что ограничение на реализацию туристских продуктов в Китай пришлось на высокий сезон для выездного туризма: туроператоры были вынуждены не только остановить реализацию турпродуктов и услуг по направлению КНР, но и в 10-дневный срок экстренно вывезти всех российских туристов в Россию за свой счет.

При этом денежные средства за авиаперевозку и наземное обслуживание туристов были заблаговременно перечислены туроператорами российским авиакомпаниям и принимающим компаниям в Китае, однако их возврата туроператоры в подавляющем большинстве случаев не получили, говорится в письме АТОР.

Суммарные прямые убытки туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР, предварительно оцениваются в 450 миллионов рублей.

«При рассмотрении вопроса об убытках туроператоров в сфере выездного туризма необходимо обратить особое внимание на действующее законодательство в сфере туризма», – говорится в письме АТОР на имя премьер-министра РФ.

Так, в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, но туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора).

При этом закон предусматривает, что вступление в действие статьи 14 не обязательно должно сопровождаться решениями федерального органа – достаточно лишь публикации рекомендаций на официальном сайте Ростуризма.

По мнению АТОР, действующая норма в нынешнем виде ставит туроператоров в заведомо неравное положение относительно партнеров из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты, в частности, авиакомпаний.

Так как действие закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на их деятельность не распространяется, они считают себя вправе удерживать денежные средства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, а туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки.

В АТОР констатируют, что прямые финансовые потери понесли также туроператоры, работающие в сфере въездного туризма – некоторые туристические программы, запланированные для китайских туристов на зиму, весну и даже лето этого года, уже оплачены туроператорами.

Их прямые убытки (исключая упущенную выгоду, о которой в АТОР высказались ранее) предварительно оцениваются Ассоциацией туроператоров в 140 миллионов рублей.

В письме АТОР просит правительство России рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператорских компаний за счет субсидирования из бюджетных средств.

/TOURBUS.RU