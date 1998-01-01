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"Победа" сделает рейсы в Пизу ежедневными/ Бывшая помощница вице-премьера арестована по делу о взятках в виде турпутевок/ В эксклюзивном отеле Coral Travel проходит реновация

"Победа" сделает рейсы в Пизу ежедневными

Авиакомпания "Победа" с конца марта сделает рейсы из Москвы в Пизу ежедневными, сообщил журналистам представитель компании.

"В марте частота полетов из Москвы в Пизу будет увеличена до семи рейсов в неделю. Сейчас "Победа" летает на этом направлении по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. И почти все рейсы выполняются со 100%-ной загрузкой", — рассказал представитель перевозчика.

Рейсы в Пизу "Победа" открыла три года назад, за это время перевезла более 300 тыс. человек.

Помимо Пизы, "Победа" летает еще в четыре города Италии: Рим, Римини, Бергамо и Тревизо.

Бывшая помощница вице-премьера арестована по делу о взятках в виде турпутевок

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу заместителя председателя правительства РФ, в настоящее время — заместителя председателя фонда "Сколково" Анастасию Алексееву, передает корреспондент "Интерфакса". Г-же Алексеевой предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вину она не признает.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн рублей "за действия в пользу взяткодателя". Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) — 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану — также 2 млн рублей.

Суд отказал защите, которая просила отправить г-жу Алексееву под домашний арест.

В четверг по делу в отношении Алексеевой также был арестован гражданин США, топ-менеджер компании "ХимРар" Джин Спектор, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он также не признает вину.

Кроме Алексеевой и Спектора, в деле фигурируют бывший гендиректор и владелец компании "Промомед Рус" Максим Якушкин, а также учредитель компании "М-Фарма" Вадим Якушкин, которым вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничество взяточничеству соответственно. Их точный процессуальный статус в настоящее время неизвестен.

В эксклюзивном отеле Coral Travel проходит реновация

Seven Seas Hotel Life 5* (бывший Otium Hotel Life) – один из самых востребованных у российских туристов отелей на турецком Средиземноморье. Отличный сервис, уютная территория, возможности для семейного отдыха – вот неполный перечень его преимуществ. Два года назад в отеле была обновлена часть инфраструктуры, в прошлом году – часть номерного фонда.

Сейчас проходит следующий этап реновации, и к началу летнего сезона 2020 во всех номерах будет обновлено напольное покрытие, а также кровати, мебель и декоративный текстиль. На пляже появится новый бар, а в главном ресторане гостей ждет новая расстановка столов и обновленные буфеты. Наконец, расширят пляжную зону и закончат строительство корпуса Residence.

Помимо новинок, гостей ждет 24-часовой сервис питания по системе «Ультра все включено» и концепция Coral Club для комфортного отдыха гостей всех категорий. А также программа Sun Family Club, в рамках которой российские педагоги проводят не только развлекательные, но и развивающие мероприятия для детей.

Seven Seas Resorts & Hotels входит в сеть OTI Hotels & Resorts International. Туроператор Coral Travel работает с отелем на эксклюзивной основе.

/TOURBUS.RU