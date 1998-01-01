ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Эйлат вырос на 72%

На фоне растущего интереса россиян к Израилю как туристическому направлению, Министерство туризма страны поддерживает туроператоров и авиакомпании для стимулирования турпотока, - сообщили нам сегодня в пресс-службе туристического ведомства.

Одним из результатов плодотворной работы стало то, что в январе 2020 аэропорт Рамон принял 3 817 российских путешественников в рамках программы поддержки Министерства, что на 121% больше, чем в предыдущем году, когда в Эйлат прибыли 1732 российских туриста.

Всего в рамках программы Министерства туризма Израиля по субсидированию рейсов в Эйлат в период с 8 сентября 2019 г. и по 8 февраля 2020 г. было выполнено 129 рейсов из России. В общей сложности, в новый аэропорт Рамон прибыло 20173 гостя из РФ, что на 72% больше, чем в прошлом году.

Одной из причин увеличения спроса на направление Эйлат стал запуск бюджетных перевозок на рейсах российского лоукостера.

Стоит отметить, что положительную динамику демонстрирует и общий въездной туристический поток из России в Израиль. В январе 2020 г. в Израиль прибыли 22 тыс. российских туристов. Прирост турпотока составил 11% по сравнению с январем предыдущего года.

Владимир Шкляр директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль отметил в этой связи: "Я очень рад, что усилия Министерства туризма Израиля по увеличению туристического потока приносят такие впечатляющие результаты. Мы продолжим и дальше работать над тем, чтобы как можно больше россиян приехали на отдых в нашу замечательную страну.

Уверен, что при сохранении существующей тенденции, количество российских туристов в Израиле по итогам 2020 г. превысит 400 тыс. человек".

Как отмечают в пресс-службе министерства, по данным АТОР в текущем сезоне туроператоры оценивают спрос на израильском направлении как достаточно стабильный и отмечают положительную динамику в продажах по сравнению с прошлым годом.

В топ-5 направлений входят Тель-Авив, Нетания, Иерусалим, Эйлат и Мертвое море. На чартерных рейсах в Эйлат в лидерах по спросу стоит именно курорт на Красном море.

На втором месте по частоте бронирования – туры на Мертвое море, на третьем месте – туры в центральную часть страны.

Согласно мнению экспертов, если россияне едут в Израиль с целью отдыха, то обычно они бронируют туры продолжительностью от 7 ночей. Если россияне отправляются на лечение, то они выбирают туры от 10-14 ночей.

Туристы все чаще совмещают пляжный отдых с экскурсионной программой, в том числе, активно заказывая экскурсии на месте. Растет интерес к комбинированным турам по Израилю: так, спрос на такие программы, как Мертвое море + Эйлат и Мертвое море + Нетания/Тель-Авив, у клиентов TUI увеличился в четыре раза.

Согласно данным туроператора «Интурист», доля бронирований экскурсионных туров составляет 70%, доля пляжных туров – 30%. По информации Space Travel, на продажи экскурсионных туров приходится 55%, на продукт Мертвого моря – 35%, на пляжный отдых – 10%.

По данным туроператоров, в основном предпочтения россиян при выборе размещения в Израиле делятся между бюджетными объектами 3-4* и качественными отелями 4-5*. По информации TUI Россия, основной спрос в Эйлате сфокусирован как раз на недорогие отели 3-4*, а также на отели с хорошей инфраструктурой и питанием «все включено». Клиенты ICS Travel Group преимущественно выбирают отели 4-5* на полупансионе.

/TOURBUS.RU