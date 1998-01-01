Гидами в нашей стране смогут работать только россияне

«У нас есть замечательная возможность защитить наших профессионалов: иностранных гидов-экскурсоводов в наших городах быть не должно, – так сформулировал подход к тематике во время состоявшегося на днях круглого стола по поводу совершенствования правового регулирования деятельности в этой сфере глава Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - Гиды должны быть аккредитованы и иметь российское гражданство».

По его словам, полученные от экспертного сообщества предложения будут учтены в поправках ко второму чтению новаций законодательства, регулирующего деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

При этом Михаил Дегтярев подчеркнул, что правительственный законопроект устанавливает основные критерии их аттестации, содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков. Самое главное – там однозначно указывается, что услуги экскурсоводов на туристских маршрутах могут оказывать только граждане России.

Оценивая ситуацию в этой сфере, заместитель председателя профильного думского комитета Сергей Кривоносов отметил, что «принятие этих законов будет иметь большое значение для индустрии туризма и качественного гостеприимства». «Проблема нечестной конкуренции со стороны иностранных граждан к гражданам РФ существует и есть основания полагать, что этими законами она будет пресечена, - считает он. - Но для носителей редких языков, возможно, надо сделать исключение через дополнительное постановление правительства».

При этом он уверен, что «национальные интересы и благосостояние россиян превыше всего».

Петербургское сообщество свою позицию по этому поводу уже четко сформировало. Основные положения предлагаемых поправок, конечно, сомнению не подвергаются, однако в городе на Неве уверены, что порядок и процедуру аттестации, а также требования и критерии для гидов должны определять именно субъекты РФ.

«В каждом регионе, где туризм сложился как отрасль, есть своя специфика, – говорит глава Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Светлана Иванова. – Поэтому унификация требований для всей страны неизбежно приведет к тому, что в одних регионах они будут избыточными, а в других снизится общий уровень подготовки и качество услуг».

В связи с чем профессионалы пришли к выводу о том, что в регионах, где система аттестации уже успешно функционирует, ее необходимо сохранить, а правила и требования должны касаться не только гидов-переводчиков и экскурсоводов, но и всех категорий специалистов, связанных с сопровождением туристов.

Кроме того, петербуржцы заостряют внимание и на одновременной разработке действенного механизма реализации закона. Глава правления Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Леонид Флит, в частности, говорит, что «нужно разработать такой механизм контроля, который позволит полностью соблюдать правила».

«Иначе нормы закона в очередной раз окажутся пусть и хорошими, но неисполняемыми в реальности». – полагает он.

Вдобавок к появлению новых требований к гидам, экскурсоводам и инструкторам-проводникам, предполагается создать и единый для всей страны федеральный реестр об аттестованных экскурсоводах и гидах. По оценке советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, туда стоило бы добавлять сведения не только о специалистах, которые допущены к работе, но и о тех, кого лишили аттестации. Т. е. создать и своего рода «черный список».

А вот инициатива одного из чиновников по поводу того, что экскурсоводы и гиды обязательно должны иметь высшее профильное образование или образование в области истории и культуры, «чтобы экскурсии у нас водили не инженеры или специалисты по ЖКХ, а профессионалы в своей сфере», довольно спорно. Ведь известно, что иной инженер по своей тематике даст фору любому гуманитарию…

/TOURBUS.RU