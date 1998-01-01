Где наши туристы встретят День защитника отечества?

Ведущие туроператоры рассказали нам о востребованности российских и зарубежных маршрутов на предстоящие «длинные» выходные

Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия»:

-Говоря о продажах туров на 23 февраля надо отметить, что большой привязки конкретно к самому празднику у туристов нет, скорее это желание использовать для путешествия дополнительный выходной.

Интересы россиян, выбирающих отдых в феврале, в том числе и с заездами, захватывающими праздничную дату, разнообразны. Конечно, это туры по России, Преимущества тут очевидны – любая продолжительность, начиная от одного дня, огромный выбор, не надо иметь загранпаспорт и оформлять визу.

Из зарубежных направлений наиболее популярны ОАЭ, Куба, Таиланд, Иордания, Израиль, горнолыжные курорты Италии, Андорры и Болгарии. Но лидирует по спросу Турция. Надо отметить, что в это время в Турции настоящая весна – тепло, солнечно, все цветет, а купаться можно в подогреваемых бассейнах.

Также много бронирований в Чехию, Францию, Венгрию, страны Балтии.

Пресс-служба компании PAC Group:

«Благодаря появлению системы динамического пакетирования география заездов на праздники в этом сезоне сильно расширилась.

Популярностью у туристов традиционно пользуется Прага, а также Вена, Будапешт, Верона, Венеция, Рим, Милан, Париж, Стамбул, Берлин, Афины, Барселона, Амстердам и Монако.

Например, а праздничный уикенд с заездом 21.02 на 4 дня - сити-тур в Прагу на двоих стоит от 52,5 тыс. руб.

Пресс-служба компании Anex Tour:

На праздничные февральские дни в приоритете у российских туристов Азия - как и в прошлом году. Популярная продолжительность туров 7-10 ночей, питание BB и HB.

Топ-5 направлений в 2020 году в этот период: Таиланд, Вьетнам, Куба, Индия, Доминикана. В прошлом году, для сравнения, у туристов пользовался популярностью отдых в Таиланде, Вьетнаме. ОАЭ, Индии и Китае.

Пресс-служба компании Tez Tour:

- Продажи туров на февральские праздничные даты идут достаточно активно. В топе предпочтений у клиентов Турция, ОАЭ и Андорра, также бронируются путешествия в Италию, Австрию и Таиланд. В среднем, по всем направлениям наиболее популярная длительность отдыха составляет 7-9 ночей, туров в Турцию — 3-4 ночи. Относительно прошлого года фокус предпочтений россиян изменился несильно — в топ-3 наиболее востребованных страны для отдыха в феврале 2019 г. входили Китай, ОАЭ и Турция, а также спросом пользовались Таиланд, Андорра и Австрия».

Юлия Фрундина, менеджер направления «Квинта Тур»:

- К сожалению, ситуация с вирусом внесла свои коррективы в нашу действительность. Спрос на февраль очень низкий, клиенты переносят поездки на март-апрель.

Пресс-служба компании «ВАНД»:

- Спрос радует, туристы продолжают отдавать предпочтение качественному экскурсионному продукту. Из наиболее популярных направлений - Марокко, Вьетнам, Италия, Индия, Испания».

Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel:

- Наши основные продажи на эту дату – конечно же, горнолыжные туры. Активно продаётся Австрия, Италия, Франция. Средний чек – около 70 тысяч рублей на человека.

В прошлом году 23 февраля не было дополнительным выходным днём, и спрос был меньше, в этом году - длинные трех-дневные выходные, и спрос лучше».

Пресс-служба компании «Интурист»:

- В компании "Интурист" на первое место по объемам продаж туров на 23 февраля, вышла Турция – Анталья и Стамбул. В этом зимнем сезоне туроператор поставил на эти направления собственные чартерные цепочки из разных городов России. Бронирования туров на 23 февраля "Интуриста" в 2020 году увеличились кратно.

Также традиционно пользуются спросом туры в Дубай и другие эмираты. ОАЭ среди массовых направлений ежегодно остается среди лидеров продаж. В этом году снизилась популярность Таиланда и Вьетнама, а также из топа продаж по понятным причинам исчез Китай.

Также отметим востребованность отечественных курортов – в первую очередь, Сочи и Красной Поляны, куда россияне отправляются на горнолыжный отдых

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Надо сказать, что в этом году не произошло никакого прорыва, нет особого роста спроса на поездки на длинные выходные 22-24 февраля. Спрос сопоставим с прошлым годом и в контексте всей ситуации, которая развивается вокруг коронавируса и касается всех путешествующих, это было ожидаемо. Несмотря на то, что цены на эти праздники, как минимум не выросли, а на некоторых направлениях стали ниже. И это тоже связано с эпидемией коронавируса.

Среди наиболее востребованных направлений лидирует Россия. Для большинства россиян это традиционное направление на длинные выходные. Продолжительность поездок составляет 3-4, максимум 5 дней. Среди внутрироссийских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца, Урал, Казань и Сочи.

Среди зарубежных направлений наиболее популярна Турция, поскольку там много отелей с подогреваемыми бассейнами, европейские экскурсионные направления – Италия, далее следуют ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также Куба и Доминикана, которые не стоит рассматривать с жесткой привязкой к праздникам.