Пятый «Фестиваль круизов» с успехом прошел на невских берегах

Вчера в петербургском «Гранд Отель Эмеральд» было многолюдно: там состоялся юбилейный, пятый по счету «Фестиваль круизов», в котором приняли участие представители ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах.

Организованное медиахолдингом «Турбизнес» при поддержке Ростуризма в партнерстве с круизной компанией Costa Cruises, «Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга» и выставкой «Интурмаркет», мероприятие привлекло более 120 специалистов туристического бизнеса города на Неве.

Интерес к традиционной встрече профессионалов объясним: свои новинки на ней представили такие компании, как «Бриз Лайн», «Виа Марис», «Инфофлот», Costa Cruises, PAC GROUP, «Круизный Дом», «ВодоходЪ», ВолгаWOLGA, «НИКА», Poseidon Expeditions, «Объединенная Круизная Компания» и некоторые другие. В рамках события состоялось множество презентаций и мастер-классов, некоторые из которых были не только информативны, но и весьма оригинальны.

В частности, одну из них сопровождал игрой «живой» саксофон, а выступление представителя «Бриз Лайн» Вениамина Сапожникова оказалось столь зажигательным, что аудитория не раз награждала его улыбками и аплодисментами.

Представители компаний проинформировали собравшихся в питерском «Гранд Отель Эмеральд» практически обо всех направлениях круизного бизнеса. Речь шла как о массовых морских и речных круизах, так и об экспедиционных маршрутах по Арктике и Антарктике, круизах класса «премиум», современных технологиях бронирования продукта и многом другом.

В частности, Вениамин Сапожников рассказал о новинках флота и маршрутах (в т. ч. из Петербурга) Princess Cruises, глава петербургского представительства PAC GROUP Алексей Голованов – о преимуществах и новых программах работы с компанией MSC, а директор по маркетингу «Круизного Дома» Людмила Гуральник остановилась на нюансах новейшей технологии бронирования индивидуальных туров в режиме онлайн. Большое внимание спикеры уделили и путешествиям по рекам: специалисты «Инфофлот», «ВодоходЪ», ВолгаWOLGA рассказали практически обо всех новинках сезона, касающихся флота, маршрутов и программ.

Кроме большого числа мастер-классов и активного общения с представителями круизных операторов, у собравшихся была и возможность «сверить часы» с мнениями экспертов о нынешней ситуации и перспективах круизного бизнеса.

«Направление активно развивается и сейчас является одним из наиболее стабильных на рынке, - уверенно заявила представляющая интересы Costa Cruises в России Екатерина Илюшина. – Нет никаких сомнений и в том, что после некоторой паузы, вызванной известными событиями, реализация круизов в России снова пойдет в рост».

«Если за рубежом рост в несколько десятых процента уже считается достижением, в России объемы продаж круизов ежегодно увеличиваются на несколько десятков процентов, - подтвердил генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. – При этом направление остается не только самым прогрессивным, но и самым выгодным для агентов – комиссия за бронирования, как правило, только начинается с 10%».

Такого же мнения придерживается и руководитель офиса продаж «Виа Марис» в Петербурге и СЗФО Людмила Михальченко. «Увеличение объемов продаж наблюдается по всем сегментам круизов, - соглашается она с коллегами. – У нас, к примеру, рост бронирований по линии одного из премиальных круизных операторов превысил 70%. Как правило, это объясняется вводом в эксплуатацию новых лайнеров, постоянным расширением спектра услуг и т. д.».

В этой связи все эксперты выразили уверенность в том, что и в 2020-м, несмотря на некоторые объективные сложности, отрасль отработает год успешно.





В заключение встречи в рамках петербургской части «Фестиваля круизов», состоялся розыгрыш призов, предоставленных участниками. И многие из агентов ушли с фестиваля не только с новой информацией и контактами, но и в качестве обладателей отличных подарков, в числе которых оказались и несколько круизов.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что во вторник 25 ФЕВРАЛЯ Фестиваль круизов пройдет в МОСКВЕ. На него соберутся представители ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

Посетить мероприятия приглашаются представители сетевых и независимых турагентств, MICE-компаний, FIT-агентств, Luxury travel агентств и корпоративные клиенты.

*Участие в качестве посетителя – бесплатное!

Необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение от организаторов.

Регистрация посетителей

Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru

Дополнительная информация:

Ирина Ильина

i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03

