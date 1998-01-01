Зимбабве и Россия готовы отменить визовый режим

Наши эксперты рассказали об интересе россиян к зимбабвийскому направлению и оценили перспективы отмены виз для граждан двух стран

Как сообщает «Парламентская газета», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе проходящего на этой неделе официального визита делегации сенаторов в Республику Замбия в ходе встречи с президентом Эдгаром Лунгу подняла вопрос об отмене визового режима для граждан двух стран.

«Я предложила, и Россия готова на это пойти, чтобы перейти вообще на безвизовый режим и для общих паспортов, — уточнила глава палаты. - Президент Эдгар Лунгу выразил свою заинтересованность, сказал, что он даст поручения соответствующим министерствам и ведомствам этот вопрос обсудить».

Она напомнила, что на саммите Россия — Африка было подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме владельцев дипломатических паспортов и выразила надежду на то, что в ближайшее время оно будет ратифицировано.

Оценвая заявление г-жа Матвиенко, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании ART Tour, в беседе с нами отметил: «Замбия – прекрасное дополнение программ по Южной Африке.

Обязателен к посещению водопад Виктория и именно с замбийской стороны находятся лучшие отели и лучший вид на это чудо природы.

Обычно в Замбии наши туристы проводят 2-3 дня, виза оформляется быстро, но «безвиз» - еще лучше, тем более позволит сэкономить $20-50 на человека (в зависимости от продолжительности тура)».

Представитель туроператора «ВАНД» в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Перспектива на этом направлении есть однозначно, вот только безвиз вряд ли повлияет на спрос».

Наконец, Ольга Зуева, менеджер направления «Квинта Тур» рассказала нам: «Сейчас граждане России получают визу в Замбию по прибытии. Никаких сложностей с этим нет.

При этом только в Замбию никто не едет, ее посещение комбинируют с ЮАР. Обычно здесь останавливаются на 3-4 ночи. Редко едут на большее количество дней в случае, если хотят посетить национальные парки. Чаще всего в Замбию едут для посещения водопада Виктория.

При этом прямого авиасообщения между Россией и Замбией нет и не предвидится.

Я не думаю, что введение безвизового режима как-то увеличит турпоток в Замбию. Тем более, что к странам Южной Африки понятие «турпоток» вообще не применимо – это не массовое направление».

Напомним, что Республика Замбия (до 1964 г. - Северная Родезия) расположена в Южной Африке и граничит с Демократической Республикой Конго на севере, Танзанией на северо-востоке, Малави на востоке, Мозамбиком, Зимбабве, Ботсваной и Намибией на юге, Анголой на западе и не имеет выхода к морю.

Главное, ради чего туристы едут в Замбию — это легендарный водопад Виктория: высотой 120 м и шириной почти в два км. Стоит побывать и на популярном курорте Сиавонга, который находится на озере Кариба (100 км от столицы). И,наконец, туристов привлекают два десятка национальных парков с живущими в естественной среде африканскими животными.

/TOURBUS.RU