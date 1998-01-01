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Известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов открыл в Москве турфирму/ Уже четыре россиянина, находившиеся на лайнере Diamond Princess, заразились коронавирусом/ "Аэрофлот" вводит более низкие невозвратные тарифы в бизнес- и комфорт-классах

Известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов открыл в Москве турфирму

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму "Хикмет Травел", уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), - сообщает «Интерфакс».

По данным реестра, ООО "Хикмет Травел" зарегистрировано 17 февраля, ее единственным владельцем и генеральным директором является Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. Основным видом деятельности компании указана "деятельность туристических агентств". В качестве дополнительных видов деятельности – "деятельность туроператоров, услуги по бронированию и прочие сопутствующие, деятельность по предоставлению туристических информационных услуг, экскурсионных услуг, по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия" и другие.

Компания зарегистрирована по юридическому адресу: проспект Мира, д. 70.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Хабиб Нурмагомедов также владеет компанией "Сильди" (оптовая торговля одеждой и обувью), ООО Бойцовский Клуб "Иглз", он также совладелец в АНО "Центр единоборств им. Х.А.Нурмагомедова". Кроме того, спортсмен владеет правами на товарные знаки Khabib Nurmagomedov и Khabib.

Хабиб Нурмагомедов – известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легкой весовой категории.

Уже четыре россиянина, находившиеся на лайнере Diamond Princess, заразились коронавирусом

Медицинские службы Японии зафиксировали еще 20 случаев заражения коронавирусом непосредственно на территории страны и на борту лайнера Diamond Princess, стоящего возле Йокогамы на карантине, сообщает в четверг телеканал NHK. В частности, семь случаев отмечены на территории Японии, в результате чего общее число зараженных здесь составило 92 человека. При этом зараженный впервые обнаружен на острове Кюсю.

Еще 13 случаев зафиксированы на Diamond Princess: таким образом, число зараженных на корабле выросло с 621 до 634 человек.

Общая численность больных коронавирусом, отмечает Эн-эйч-кей, в районе Японии теперь составляет 726 человек. Если не считать Diamond Princess, то больше всего зараженных в Токио — 25 человек. На втором месте префектура Вакаяма — 12 человек, на третьем префектура Айти с девятью зараженными.

Ранее сообщалось, что из заразившихся коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

Среди пассажиров лайнера — 24 гражданина России. У четверых из них обнаружили коронавирус.

Накануне первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа сошла на берег в четверг.

"Аэрофлот" вводит более низкие невозвратные тарифы в бизнес- и комфорт-классах

Группа "Аэрофлот" с 4 марта вводит новую тарифную группу для классов "бизнес" и "комфорт".

"Билеты являются невозвратными, но более доступными по цене", — говорится в сообщении компании. Новые тарифы распространяются на всю маршрутную сеть группы, включая рейсы "дочек" — авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (с некоторыми исключениями).

Пассажирам бизнес-класса при этом будут предоставлены традиционные привилегии — предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг.

В комфорт-классе также предусмотрен предварительный выбор места в салоне, провоз ручной клади и предоставление одного места багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки билета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и у уполномоченных агентов.

Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".

/TOURBUS.RU