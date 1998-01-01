AZUR air впервые полетит в Италию

Наши эксперты спрогнозировали летний спрос на итальянском направлении на фоне решения ANEX Tour поставить летнюю чартерную программу на Сицилию

Ведущая отечественная чартерная авиакомпания AZUR air с 6 июня начнет летать из Москвы на итальянский остров Сицилия (аэропорт Катания). Полетная программа будет выполняться по заказу ассоциированного с перевозчиком туроператора ANEX Tour, сообщила компания. Заявленная частота — раз в неделю. Для перевозки будут использоваться Boeing-737-800 на 189 пассажиров в эконом-классе.

Отметим, что ранее AZUR air не выполняла рейсы в Италию.

Катания станет шестым европейским направлением компании в летнем расписании, в котором также есть рейсы из российских городов в Бургас (Болгария), Барселону и Пальму-де-Майорку (Испания), Ларнаку (Кипр) и Тиват (Черногория).

Всего в летнем сезоне авиакомпания планирует выполнять рейсы из 42 регионов по 25 международным туристическим направлениям.

Как отметил в беседе с нами Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel, “Сицилия для нас - индивидуальное направление, своих блоков мест на перелётах и в отелях мы не берём, количество отправленных туристов статистически небольшое, так что здесь моё мнение не будет объективным.

Наши основные летние направления – Тоскана, Сардиния, венецианское побережье, Лигурия, озёра и термы. Туры на эти направления уже неплохо продаются, порядка 10% запланированных продаж уже сделано. В первую очередь это касается Тосканы и Сардинии, где очень быстро заканчиваются места в отелях и клиенты это уже знают, оформляются заранее.

В эти регионы продаётся много длинных туров, от 3-х до 10-12 недель, так что средняя продолжительность составляет более двух недель.

На других направлениях большей частью бронируются 7-дневные, реже 14-дневные туры»

Юлии Бердникова, руководителя направления компании PAC Group в беседе с нами отметила:

«Раннее бронирование на морские туры в Италию стартовало в минувшем сентябре. Особым спросом пользуется отдых в клубных отелях Италии, в частности, на острове Сицилия.

Пользуется спросом и бюджетный отдых в Римини и отели хорошего уровня 4* и 4*+ на островах Италии (Сардиния, Искья). Также в этом сезоне отмечаем увеличение спроса на термальные курорты Италии».

Наконец, в пресс-службе туроператора TEZ Tour в беседе с нами отметили: «Cпрос на курорты Италии на летний сезон по раннему бронированию у клиентов уже превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза. Данная тенденция объясняется как благоприятным курсом зарубежных валют, так и стремлением туристов забронировать туры по выгодным ценам, воспользовавшись скидками раннего бронирования, которое в этом году стартовало раньше обычного – еще в начале августа 2019 года.

На курорты Италии клиенты туроператора предстоящим летом смогут отправиться из трех городов России — Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга на бортах а/к «Уральские авиалинии», S7, «Якутия» и «Аэрофлот».

На островные итальянские курорты Сардиния и Сицилия клиенты компании смогут полететь из Москвы. Рейсы запланированы соответственно 4 и 5 раз в неделю на воздушных судах а/к S7.

В предстоящем сезоне TEZ Tour также предлагает туры на Сицилию различной продолжительности и форматов — семейный отдых в отелях с песчаными пляжами и обширной территорией в регионе Сиракузы, для любителей экскурсионных туров — с посещением достопримечательностей в районе Катании, а также большой выбор курортов — Катания, Мессина, Чефалу, Палермо.

Стоимость наших туров в Италию на летний сезон-2020 начинается от 19,3 тыс. руб. за человека с авиаперелетом и размещением в отеле 3*».

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