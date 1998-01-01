Новости Крупнейшая туристическая выставка юго-восточной Европы Sаjam Turizma открылась сегодня в Белграде Россию на белградской выставке представляют восемь регионов, а также туроператоры и музеи страны

Сегодня в столице Сербии открылась 42-я Белградская международная туристическая ярмарка Sаjam Turizma. На этом крупнейшем туристическом событии юго-восточной Европы в рамках единой экспозиции будет представлен и туристический потенциал российских регионов. Делегацию РФ возглавила заместитель министра министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. На стенде России свои туристические маршруты представляют Калужская, Рязанская, Тверская, Тульская, Тюменская области, Республика Коми, Республика Крым, Республика Бурятия, Центральный музей Великой Отечественной Войны, туроператор «Каприз», Ассоциация «Народные художественные промыслы России», компания GlobalRusTrade. В ходе выставки наши страны обсудят разработку маршрута, который знакомил бы туристов с народно-художественными промыслами России и Сербии. Эта инициатива более чем актуальна: 2022 год станет в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. На выставке Sаjam Turizma тема народных промыслов и ремесел будет красочно представлена. При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ на стенде будет работать лавка народно-художественных промыслов (проект реализуется совместно с GlobalRusTrade). Ассоциация «Народные художественные промыслы России» проведет презентацию образовательного проекта «Азбука народной культуры». А на стенде России руководством мастеров и художников, все желающие смогут принять участие в мастер-классах и расписать изделие в стиле городецкой, хохломской, мезенской или борецкой росписи, освоить росписи в стиле Гжель и Жостово, узнать много интересного о секретах промыслов, которые знают только мастера. С 21февраля на российском стенде можно увидеть и услышать артиста из Республики Бурятии, который владеет горловым пением и играет на национальном инструменте. Для популяризации гастрономических туров в Россию во второй день работы белградской выставки на российском стенде пройдет гастрономический час «Вкусы России», во время которого гости выставки смогут попробовать традиционные блюда российских регионов. Как отмечают участники и организаторы выставки, российско-сербские туристические связи укрепляются из года в год. Растет турпоток из Сербии в Россию. Российские регионы заинтересованы в расширении географии поездок сербских туристов и поэтому активно продвигают себя на сербском туристическом рынке, предлагая, как местные, так и межрегиональные туристические маршруты. Среди них «Императорский маршрут», который связан с историей царской семьи и объединяет несколько регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири, Тюмени и Тобольска, маршруты «Россия — родина космонавтики» и «Серебряное ожерелье», который знакомит со старинными городами северо-запада России. Специально для сербских туристов разработаны туры выходного дня, программы семейного отдыха, оздоровительные, паломнические, гастрономические туры. В рамках пребывания российской делегации пройдут ряд мероприятий. Так, 20 февраля в Российском центре науки и культуры состоится торжественное открытие фотовыставки «В объективе война», посвященной 75-летию Победы. На открытии фотоэкспозиции выступят ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» (Республика Коми) и артист горлового пения из Бурятии. Для профессионалов туристической отрасли и представителей СМИ 20 февраля состоится презентация культурного и туристского потенциала российских регионов. Мероприятия и работа российского стенда еще раз призваны ознакомить широкую общественность и сербское экспертное сообщество с разработанными в российских регионах культурно-туристскими маршрутами и традициями страны. В тот же день, 20 февраля, состоится заседание Рабочей группы по культуре и туризму в рамках Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. /TOURBUS.RU

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