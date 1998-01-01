Майя Ломидзе: «И на внутреннем, и на выездном рынках мы не видим особого оживления продаж»

Основная часть вчерашнего брифинга исполнительного директора АТОР была посвящена влиянию эпидемии коронавируса и обострению отношений с Турцией на туристические продажи

О том, как ситуация в мире сегодня влияет на продажи туров во въездном и выездном сегменте, на вчерашнем брифинге в пресс-центре ТАСС 19 февраля рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Отметим, что заявленной темой пресс-конференции были планы российских туристов на предстоящие праздничные дни, однако тема влияния новой эпидемии на мировой туризм предсказуемо стала основной.

«И на внутреннем, и на выездном рынках мы не видим особого оживления продаж, хотя цены на некоторых зарубежных направлениях даже снизились в сравнении с прошлым годом – на это в том числе оказала влияние и ситуация со вспышкой коронавируса», - рассказала г-жа Ломидзе.

Так, по наблюдениям аналитиков АТОР, отельеры на ряде направлений Юго-Восточной Азии, не досчитавшись китайских туристов, стали снижать цены и предлагать больше СПО для российского рынка. Уровень снижения цен пока находится на уровне 5-7%.

«Темпы бронирований на многих популярных азиатских направлениях упали, однако не катастрофически, в целом зимний спрос остается стабильным. Уровень заболеваемости коронавирусом в той или иной стране практически не влияет на выбор туристов. Тем не менее, мы видим, что туристы тщательно мониторят ситуацию, делая сейчас выбор преимущественно в пользу направлений, где шансов столкнуться с гостями из Китая минимален», - обрисовала ситуацию исполнительный директор АТОР.

В целом же, страхи, связанные с коронавирусом, по словам г-жи Ломидзе, несколько притормозили и темпы раннего бронирования летних направлений. Если в середине января объемы приобретаемых по акции раннего бронирования туров у ведущих туроператоров на 20-30%, а то и на 50% превышали прошлогодние значения, то уже к концу февраля столь динамичного взлета продаж участники рынка не видят, хотя объемы ранних продаж по-прежнему больше, чем в начале 2019 года.

«На такую ситуацию, кроме нервозности, связанной с вспышкой вируса, повлияла и геополитика. Так, хотя пока и не намного, но уже замедлились темпы раннего бронирования самого популярного у россиян летнего выездного направления – Турции.

Туристы обеспокоены слухами в медиа и соцсетях о возможном закрытии направления из-за геополитических разногласий. Однако по нашим данным, на настоящий момент никаких предпосылок для такого сценария нет», - подчеркнула г-жа Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также подробно остановилась на вопросе о потерях отрасли въездного туризма из-за вспышки коронавируса в Китае и недавним запретом на въезд в Россию граждан КНР. По подсчетам АТОР, недополученные доходы туроператоров от отсутствия китайского въездного потока в феврале и марте могут составить около 2,8 млрд. рублей. В случае негативного сценария, при котором турпоток из КНР не возобновится и в летнем сезоне (май-октябрь), потери туротрасли могут достигнуть суммы в 31,2 млрд. р.

«Еще раз подчеркну – в случае этих сумм речь идет не о прямых убытках, а о недополученных доходах», - отметила Майя Ломидзе.

По ее оценке, суммарный турпоток из КНР в 2020 году при любом сценарии окажется меньше, чем в 2019-м. Частично китайские туристы у туроператоров по въезду могут быть замещены туристами из Европы, стран Ближнего Востока и ЮВА – за счет высвобождения гостиничных емкостей на турпродукт для них, возможно, будут понижены цены.

При позитивном сценарии (возобновлении летних бронирований из КНР в апреле-мае) потери начала года могут быть компенсированы «сдвигом» сезона до ноября, считает г-жа Ломидзе.

В гораздо большей степени, по мнению аналитиков АТОР, отсутствие китайского турпотока затронет т.н. «серый» сектор приема туристов из Китая. Так, множество объектов и видов бизнеса на Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге, «заточенных» исключительно под прием «серых» групп из КНР, возможно, будут вынуждены уйти с рынка, что поможет его обелению, считает Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU