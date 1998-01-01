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20 февраля
Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России?
Эксперты делового рынка России в рамках выставки «Интурмаркет» проведут ряд образовательных мероприятий и поделятся секретами успеха
Развитие событийной индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики страны: в увеличении доли несырьевого экспорта, в продвижении регионами России своего турпродукта для деловых гостей, обеспечении роста MICE-инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики. MICE-потенциал регионов России подразумевает синергию локальных отраслевых и гастрономических брендов и оригинального турпродукта.
13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке ИНТУРМАРКЕТ-2020 состоится дискуссионно-образовательная программа ТЕРРИТОРИЯ MICE для профессионалов MICE-индустрии.
В программе:
Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой.
В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными заказчиками.
Цель: презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона.
Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad:
Для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/
Для представителей регионов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1257562/
/TOURBUS.RU
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