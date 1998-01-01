Новости Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России? Эксперты делового рынка России в рамках выставки «Интурмаркет» проведут ряд образовательных мероприятий и поделятся секретами успеха

Развитие событийной индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики страны: в увеличении доли несырьевого экспорта, в продвижении регионами России своего турпродукта для деловых гостей, обеспечении роста MICE-инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики. MICE-потенциал регионов России подразумевает синергию локальных отраслевых и гастрономических брендов и оригинального турпродукта. 13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке ИНТУРМАРКЕТ-2020 состоится дискуссионно-образовательная программа ТЕРРИТОРИЯ MICE для профессионалов MICE-индустрии.

В программе: мастер-классы «Секреты успеха проведения мероприятия в регионе»;

мастер-класс «Как правильно подготовить каталог MICE-возможностей региона»;

открытая дискуссия «Работа региональных поставщиков с агентством или напрямую с заказчиком мероприятия. Этика взаимодействия. Выгодные договорённости»;

тематическая сессия «MICE в регионы России! Инструкция к применению». Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой. В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными заказчиками. Цель: презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона. Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad: Для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/ Для представителей регионов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1257562/ /TOURBUS.RU

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