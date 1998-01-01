Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
20 февраля
Как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы России?
Эксперты делового рынка России в рамках выставки «Интурмаркет» проведут ряд образовательных мероприятий и поделятся секретами успеха

Развитие событийной индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики страны: в увеличении доли несырьевого экспорта, в продвижении регионами России своего турпродукта для деловых гостей, обеспечении роста MICE-инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики. MICE-потенциал регионов России подразумевает синергию локальных отраслевых и гастрономических брендов и оригинального турпродукта.

 

13 марта 2020 года с 12.00 до 17.00 на Международной выставке ИНТУРМАРКЕТ-2020 состоится дискуссионно-образовательная программа ТЕРРИТОРИЯ MICE для профессионалов MICE-индустрии.


В программе:

  • мастер-классы «Секреты успеха проведения мероприятия в регионе»;
  • мастер-класс «Как правильно подготовить каталог MICE-возможностей региона»;
  • открытая дискуссия «Работа региональных поставщиков с агентством или напрямую с заказчиком мероприятия. Этика взаимодействия. Выгодные договорённости»;
  • тематическая сессия «MICE в регионы России! Инструкция к применению».

Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой.

В рамках проекта пройдёт специальный формат деловых встреч НЕТВОРКИНГ 20.20 с представителями MICE/EVENT агентств и корпоративными заказчиками.

Цель: презентация возможностей региона MICE-заказчикам, живой диалог о преимуществах и недостатках региона.

 

Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на портале Time Pad:

Для профессионалов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1255255/

Для представителей регионов: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1257562/

/TOURBUS.RU

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 