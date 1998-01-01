Катарцев позвали на берега Невы

18 февраля город на Неве открыл новый зарубежный туристический офис Visit Petersburg – на сей раз он появился в столице Катара Дохе. И стал четырнадцатым по счету: в настоящее время туристические представительства города на Неве имеются уже более чем в десяти странах мира, - сообщает наш корреспондент в Северной столице

Новинка появилась благодаря трехстороннему партнерскому соглашению, подписанному представителями Городского туристско-информационного бюро и Конгрессно-выставочного бюро Петербурга, а также компании Al Tawfeeq Travel.

Кроме информации о городе на Неве, его достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах путешествия, в катарском туристическом офисе Петербурга потенциальным гостям расскажут и о появившейся в конце 2019 года возможности побывать в России без визы.

В декабре Россия и Катар подписали соглашение, в рамках которого граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев.

Предполагается, что появление Visit Petersburg в Дохе будет способствовать и обмену опытом проведения больших спортивных мероприятий: Петербург уже располагает практикой ЧМ-2018 и будет организовывать прием футболистов и болельщиков во время Евро-2020, а Дохе только предстоит это делать.

Стоит напомнить, что Петербург остается единственным городом в России, последовательно развивающим собственную сеть зарубежных туристических филиалов. В свое время идеологом их появления стал бывший тогда руководителем Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. По его инициативе проект реализуется исключительно на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), без инвестиций из городского бюджета.

Как правило, город тратится только на предоставление продукции, способствующей его продвижению на международном туристическом рынке в то время, как партнеры обеспечивают размещение и существование офисов в наиболее подходящих для этого местах разных городов мира.

В настоящее время офисы Visit Petersburg официально работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае, Тегеране, Токио, Барселоне, Ереване и Палермо. Однако их количество может расти и в дальнейшем, поскольку работа на основе ГЧП делает их деятельность почти беззатратной для бюджета, но при этом приносит реальную отдачу в виде более полного информирования потенциальных туристов о приемных возможностях Петербурга.

«Мы последовательно расширяем сеть информационных представительств Петербурга за рубежом: каждый новый офис становится точкой присутствия нашего города и помогает увеличивать взаимный турпоток и интерес к странам, - говорит по этому поводу председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. – Работа в этом направлении будет продолжаться».

/TOURBUS.RU