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Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки/ Белоруссия пока что не ограничивает въезд граждан КНР/ Последняя группа пассажиров после проверок на коронавирус покидает лайнер Westerdam в Камбодже

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Две гражданки РФ во вторник покинули круизной судно Diamond Princess и в ближайшее время вернутся в Россию, сообщили в российском посольстве в Японии.

"Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на Родину. Сотрудники Посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

"Совместно с японскими властями согласовываем порядок покидания судна остающимися на борту соотечественниками. В ближайшие дни, после завершения карантина, они также вернутся в Россию в соответствии со своими планами", — отметили в посольстве РФ.

Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них — супружеская пара — заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.

Отметим, что по состоянию на сегодня на 15:00 МСК, новым коронавирусом заразились 75201 человек, скончались 2012, выздоровели 14916.

Белоруссия пока не ограничивает въезд граждан КНР из-за коронавируса

Белоруссия не рассматривает возможность ограничения въезда граждан Китая, заявили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минздрава.

"С учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается", — сообщил представитель пресс-службы Минздрава в ответ на вопрос о возможности приостановки въезда граждан КНР по аналогии с принятым в РФ решением.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава Белоруссии, с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения.

"Глава государства особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными", — говорилось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии 12 февраля после доклада главе государства министра здравоохранения Владимира Караника.

Последняя группа пассажиров после проверок на коронавирус покидает лайнер Westerdam в Камбодже

Последние пассажиры круизного лайнера Westerdam, находящегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, в среду покидают судно, сообщают местные СМИ. Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались негативными. Теперь их отвезут на автобусах в Пномпень, где они проведут ночь, а затем смогут отправиться домой.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту остаются члены экипажа.

В компании-операторе круизного лайнера Holland America Line выразили благодарность властям Камбоджи за всю оказанную помощь.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

На борту Westerdam изначально находились 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

/TOURBUS.RU