Как изменились туристические предпочтения россиян в 2020 году?

Компания M omondo опубликовала результаты большого исследования туристических предпочтений путешественников из 24 стран, включая Россию

Компания Momondo опубликовала результаты большого исследования туристических предпочтений своих клиентов, проведенное в 24 странах мира. опросе приняли участие 25, 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе около тысячи респондентов из России.

Выяснилось, что сразу на 9% соотечественников больше, чем годом ранее, рассматривают возможность съездить в круиз, на 7% – на горнолыжный отдых, в йога-туры и на спа-курорты.

Однако самым популярным видом отдыха у россиян остается пляжный: провести отпуск у моря собираются 64% респондентов – на 3 п. п. больше, чем в прошлом году. На втором месте – отдых на даче, однако интерес к нему, напротив, снизился на 7 п. п., до 45%. Замыкает тройку лидеров активный отдых, который предпочитают 42% россиян, что на 7 п. п. больше аналогичного показателя 2019 года.

Выяснилось также, что именно стремление к активному отдыху заметно отличает россиян от иностранных туристов. Среди последних доля любителей провести отпуск активно составляет лишь 12%.

В отличие от россиян, туристы из других стран «отдыху на даче» предпочитают внутренний и экскурсионный туризм. Однако большинство иностранцев (54%) солидарны с российскими путешественниками и в качестве приоритетного вида досуга выбирают пляжный отдых.

Интересно, что среди молодежи 18-22 лет доли туристов, планирующих отдохнуть на море и на даче, идентичны и составляют 51% и 50% соответственно, в то время как по мере увеличения возраста респондентов разрыв между этими вариантами достигает 25 п. п. и сохраняется даже в отношении людей старшего возраста (56-65 лет).

Выбирая, как и где провести отпуск, большинство россиян ориентируются на мнение родственников и друзей (36%), что соответствует общемировому показателю (29%). Однако российские туристы чаще, чем иностранцы, готовы возвращаться в места, где они уже были (31% против 28%) и менее заинтересованы в поиске выгодных вариантов путешествий (27% против 29%).

Российские туристы – самые «подготовленные»: перед тем, как отправиться в путешествие, 68% из них читают новости региона, где планируется отдых. Во всех остальных странах аналогичный показатель составляет 50%.

Помимо чтения новостей, перед посещением новой страны 43% россиян стараются выучить хотя бы несколько необходимых слов и фраз на местном языке. Больше – только в Колумбии (44%). И еще 34% читают книги о месте назначения (как в Польше).

В то время как весь мир больше всего переживает о безопасности в путешествиях (35%), россияне беспокоятся о собственном здоровье и погоде (28%). При этом меньше остальных туристов из России волнует вопрос питания (5% против 10%).

«Несмотря на то, что большинство российских туристов по-прежнему стремится на пляж, очевиден пробуждающийся интерес к альтернативным видам отдыха и, прежде всего, отдыху, совмещенному с занятиями спортом. Кроме того, налицо тенденция к более тщательной подготовке и планированию отпуска – с погружением в историю страны, изучением языка и новостных сводок. Все это позволяет предположить, что россияне стали отдыхать более осознанно, а стереотипы о русских туристах скоро станут пережитком прошлого», – счиает Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru в России.

/TOURBUS.RU