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19 февраля
На востоке Доминиканы появится еще один международный аэропорт
Эксперты обсуждают перспективы появления в районе курортов Браваро и Уверо-Альто новой крупной авиагавани
Как сообщает АТОР, правительство Доминиканской республики одобрило строительство нового аэропорта в восточном регионе Доминиканы, в непосредственной близости от активно развивающегося курорта Уверо-Альто.
Новый аэропорт, открытие которого намечено на 2022 год, станет третьим после Пунта-Каны и Ла-Романы аэропортом в восточном регионе страны. Первоначальный бюджет строительства оценивается в $200 млн.
Уже сейчас чартерные полетные программы основных игроков направления – «Пегас Туристик», ANEХ Tour и Coral Travel – ориентируются не только на Пунта-Кану. Из России также есть прямые рейсы в Ла-Роману, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману.
Как отметили в беседе с нашим порталом в пресс-службе компании Anex Tour, «строительство нового аэропорта, в первую очередь, поможет разгрузить уже имеющиеся аэропорты и увеличить полетную программу в Доминиканскую Республику. Курорт Баваро является продолжением курорта Пунта-Кана и имеет хорошую инфраструктуру, красивые пляжи, а также гостиничные комплексы как для пар, так и для семейного отдыха».
Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республики Беларусь, в свою очередь, также выразила уверенность в необходимости строительства нового аэропорта в регионе Баваро.
«Туристы, которые отдыхают районе Мичеса, прилетают в аэропорт Пунта-Кана, а он очень загружен, работает на пределе своих возможностей, принимая до 70% всех чартерных рейсов. Недавно его расширили, но пока увеличение отельной базы региона опережает пассажиропоток аэропорта», – отметила Галина Лысенко.
Галина Лысенко напомнила, что восточный регион Доминиканы (район Мичеса и Уверо-Альто) с каждым годом становится все популярнее, в том числе у туристов из России. Это потрясающий регион, с белоснежными пляжами, бесподобной девственной природой. Туристы едут сюда за уединенным отдыхом.
«В восточном регионе страны активно развивается отельная база. Совсем скоро откроется первый отель на пляже Макао – AmResorts Playa Macao. Также сейчас в процессе большой серьезный проект близ Мичеса – Tropicalia Four Seasons. Отель, виллы, морская марина, гольф-поля – фактически, это будет аналог Casa de Campo, только в восточном регионе», – рассказала г-жа Лысенко.
/TOURBUS.RU
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