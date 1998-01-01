На востоке Доминиканы появится еще один международный аэропорт

Как сообщает АТОР, правительство Доминиканской республики одобрило строительство нового аэропорта в восточном регионе Доминиканы, в непосредственной близости от активно развивающегося курорта Уверо-Альто.

Новый аэропорт, открытие которого намечено на 2022 год, станет третьим после Пунта-Каны и Ла-Романы аэропортом в восточном регионе страны. Первоначальный бюджет строительства оценивается в $200 млн.

Уже сейчас чартерные полетные программы основных игроков направления – «Пегас Туристик», ANEХ Tour и Coral Travel – ориентируются не только на Пунта-Кану. Из России также есть прямые рейсы в Ла-Роману, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману.

Как отметили в беседе с нашим порталом в пресс-службе компании Anex Tour, «строительство нового аэропорта, в первую очередь, поможет разгрузить уже имеющиеся аэропорты и увеличить полетную программу в Доминиканскую Республику. Курорт Баваро является продолжением курорта Пунта-Кана и имеет хорошую инфраструктуру, красивые пляжи, а также гостиничные комплексы как для пар, так и для семейного отдыха».

Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республики Беларусь, в свою очередь, также выразила уверенность в необходимости строительства нового аэропорта в регионе Баваро.

«Туристы, которые отдыхают районе Мичеса, прилетают в аэропорт Пунта-Кана, а он очень загружен, работает на пределе своих возможностей, принимая до 70% всех чартерных рейсов. Недавно его расширили, но пока увеличение отельной базы региона опережает пассажиропоток аэропорта», – отметила Галина Лысенко.

Галина Лысенко напомнила, что восточный регион Доминиканы (район Мичеса и Уверо-Альто) с каждым годом становится все популярнее, в том числе у туристов из России. Это потрясающий регион, с белоснежными пляжами, бесподобной девственной природой. Туристы едут сюда за уединенным отдыхом.

«В восточном регионе страны активно развивается отельная база. Совсем скоро откроется первый отель на пляже Макао – AmResorts Playa Macao. Также сейчас в процессе большой серьезный проект близ Мичеса – Tropicalia Four Seasons. Отель, виллы, морская марина, гольф-поля – фактически, это будет аналог Casa de Campo, только в восточном регионе», – рассказала г-жа Лысенко.

/TOURBUS.RU