Новости Михаил Мишустин распорядился полностью запретить въезд в Россию гражданам Китая Потери российского турбизнеса от запрета на въезд гражан КНР могут только в летний сезон превысить 30 млрд рублей

Вчера вечером председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности, - сообщает «Интерфакс». Также сообщается, что с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, будет приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая, уточняется в сообщении штаба. В сообщении подчеркивается, что решения оперативного штаба в отношении граждан КНР были приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР". Отметим, что, поо данным Аналитической службы АТОР, в 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 млн граждан КНР, из них по безвизовому каналу – 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург). Не менее трех четвертей (75%) всего китайского турпотока приходится на период май-сентябрь. В низкий сезон, если ориентироваться на показатели 2019 года, с января по май в РФ через туроператоров приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% – то есть месячные цифры прибытий могут быть увеличены до 45 тыс. Таким образом, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов США (усредненный показатель), только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей, - сообщает АТОР, Уже очевидно, что в марте 2019 года туристы из Китая в Россию также не приедут (эти бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от приема туристов из Китая в марте также составят как минимум 1,4 млрд рублей. Участники туррынка, опрошенные АТОР, считают, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля – начала мая. То есть, скорее всего, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется искать возможность заполнить пустующие емкости другими интуристами. Сейчас участники рынка говорят о возможности компенсировать в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока за счет граждан стран Ближнего Востока, Европы – но за счет снижения цен на турпродукт. При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) в этом случае могут составить 31,2 млрд руб. неполученных доходов за май-сентябрь. При этом ожидается, что отсутствие китайских туристов высвободит большое количество емкостей наземных услуг. «Поэтому потери от нехватки китайцев могут частично быть компенсированы за счет туристов из других стран, которых привлечет более дешевый турпродукт – подешевеют гостиницы, транспорт», – рассказали АТОР в одной из крупных российских принимающих компаний. Не исключено также, считают в АТОР, что временное закрытие китайского туризма для России поможет обелить этот рынок. По подсчетам экспертов, «серые» китайские туристы, которые обслуживаются в России своими же согражданами и не приносят доходов российским юридическим и физическим лицам, составляют как минимум 50% турпотока. Эксперты считают, что после нормализации ситуации восстановить свою работу не смогут 30-50% ИП и юридических лиц, занимавшихся ранее приемом туристов из КНР по «серым» схемам. Как отмечают сегодня в РСТ, «Турпоток из Китая в Россию уже и без этого замер, поскольку наша страна закрыла безвизовый групповой обмен, а это процентов 80 китайского въезда. И зима – все-таки низкий сезон для въезда в Россию из Китая, поэтому принимающих российских туроператоров волнуют не столько потери за первый квартал, сколько предстоящая весна. Если эпидемия коронавируса пойдет на убыль и запрет на поездки китайцев будет снят даже в конце апреля, наши компании сумеют отыграть летний сезон, если позже – вряд ли. В любом случае, китайские туроператоры сообщают российским партнерам, что до середины марта ждать от них каких-то активных действий не стоит». /TOURBUS.RU

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