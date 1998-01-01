Турбизнес надеется снова заработать на футболе

Предстоящие игры Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 хотя и не могут соперничать по уровню притока гостей с аналогичными событиями 2018 года, но все же дают основания заработать на интересе болельщиков – об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании CBRE Group.

Стоит напомнить: с учетом уже имеющейся практики, правительство РФ ограничило максимальную стоимость гостиничных номеров во время проведения в Петербурге матчей Евро-2020. При этом в самом дешевом случае за место в объекте размещения уровня «без звезд» болельщик отдаст не более тысячи рублей в сутки, а «потолок» для номеров категорий «апартамент» и «сьют» в питерских «пятерках» не должен превышать 525 тыс.

И отельеры эти требования выполняют. По сведениям аналитиков гостиничного департамента CBRE, в период проведения матчей группового этапа Евро-2020 больше всего (по сравнению с аналогичными датами 2019 года) повысили цены гостиницы высокой категории (5*): бронирование номера в таком объекте сейчас обходится дороже на 205%.

В свою очередь, отели уровня 5* deluxe увеличили стоимость размещения на 163%, а в гостиницах среднего ценового сегмента она возросла на 134%. Любопытно, что на четвертьфинале Евро-2020 (а в Петербурге состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинальный) отельеры намерены заработать больше, поскольку в этом случае в первую очередь выросли цены в наиболее дорогом сегменте 5* deluxe (на 172%), тогда как обычных «пятерках» стоимость размещения выше на 163%, а в гостиницах среднего сегмента – «всего» на 111%.

При этом в рублевом выражении цены пока далеки от максимума: по оценкам CBRE, во время группового этапа цена номеров категорий «супериор» и «делюкс» в отелях Петербурга, в среднем, составит 80,4 тыс. рублей в сутки, а во время четвертьфинала – чуть более 100 тыс. В свою очередь, «люкс» обойдется в 127,6 тыс. и 178,6 тыс. рублей соответственно. Правда, желающим увидеть хороший футбол все равно придется раскошелиться: по меньшей мере треть гостиниц Петербурга установила минимальный срок проживания в 2-3 ночи.

«Ожидается, что на Евро-2020, как и во время ЧМ-2018, будет высока доля китайских граждан: вопрос с вирусом к началу чемпионата, скорее всего, будет решен, – считает глава гостиничного департамента CBRE Татьяна Белова. – Поскольку в двух из трех групповых матчей будет играть сборная России, это привлечет и огромное количество российских болельщиков. А наличие электронной визы предоставит возможность поучаствовать в главном европейском футбольном событии этого года и иностранным гостям».

Тот факт, что болельщики из Китая готовы приехать в Петербург (если к этому времени запрет на их въезд будет снят), подтверждают и в КНР. Так, менеджер по продажам спортивной турфирмы Shenkai Sports Чжан Хунчжи недавно заявил, что «многие китайские болельщики захотят приехать в Петербург посмотреть матчи UEFA Euro 2020». «Из 12 городов, принимающих чемпионат, Петербург считается одним из самых привлекательных», - сообщил он.

При этом специалист подчеркнул, что стоимость туров очень разная, поскольку есть предложение и за 1,5 тыс. евро, включающее в себя услуги гида и дополнительные экскурсии, и за более чем шесть тыс. евро, предполагающее более широкий спектр услуг в индивидуальном порядке.

/TOURBUS.RU