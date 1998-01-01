Петербургу не хватает площадок средней вместимости

Своеобразный «мозговой штурм» был предпринят в рамках «Дня влюбленных в Петербург» во время круглого стола, посвященного обсуждению состояния и перспектив Северной столицы как ведущего делового и событийного направления.

Начиная круглый стол, состоявшийся в официальной гостинице Государственного Эрмитажа, руководитель Конгрессно-выставочного бюро города Андрей Мацарин предложил гостям сформулировать ответы на достаточно сложные вопросы о перспективах Петербурга как объекта делового туризма. Они, в частности, касались его инфраструктуры, применяемых во время проведения событий технологий, «изюминок» культурной и развлекательной программ и многого другого.

Дискуссия была оживленной, а ответы специалистов не заставили себя ждать. Так, Наталья Горбатюк, представляющая один из комитетов правительства Петербурга, сделала вывод о том, что «Экспофорум – это хорошо, но мало».

«Да, это большой и современный комплекс, позволяющий проводить массу деловых мероприятий, - считает она. – Однако подчас для ряда организаторов он слишком велик и дорог: городу нужны и другие площадки, способные вмещать от 500 до 1 тыс. человек».

При этом она полагает, что для этих целей вполне могут быть использованы площади некоторых музеев, кинотеатров или библиотек, а также многие креативные пространства, появившиеся не так давно. «Действительно, «Севкабель» или «Новая Голландия», а также другие артпространства могут использоваться с такими целями, - согласился Андрей Мацарин. – Это полезно и с той точки зрения, что будет выводить ряд событий из центра города».

В свою очередь, представляющий Ассоциацию кулинаров Виктор Шабалин предложил активнее использовать в составе деловых мероприятий гастрономическую составляющую. «Проекты по этой части в Петербурге реализуются, но чаще всего они никак не связаны с деловым туризмом, - констатировал он. – А ведь потенциал в этом отношении у нас огромен».

По его мнению, ситуацию отчасти сможет изменить Всемирный конгресс шеф-поваров, который состоится в этом году в городе на Неве. «Одних только ведущих кулинаров мира к нам приедет больше 500 человек, - сообщил он. – Этот шанс «увязать» гастрономию с деловым туризмом никак нельзя упускать».

Кроме того, участники обсуждения предложили активнее внедрять в практику проводимых в Петербурге конференций и конгрессов достижения современных информационных технологий. «В ряде случаев на международных конференциях уже предполагается создание внутренних сетей, благодаря которым получать информацию и обмениваться контактами оказывается гораздо удобнее, - считают многие специалисты. – Например, «вживую» с тем или иным участником конференции во время ее работы ты так можешь и не встретиться, но при наличии такой сети запросто пообщаешься с ним в онлайне».

Во время круглого стола прозвучали и другие дельные предложения, касающиеся разных аспектов деятельности делового туристического сообщества Петербурга.

Наряду с профессиональной, вечер содержал и культурную составляющую: в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа состоялся показ петербургской моды в сопровождении Singolo Orchestra, а ведущий художник Императорского фарфорового завода Татьяна Чепургина представила первую в мире коллекцию платьев из фарфора. Кроме того, нескольким участникам встречи были вручены удостоверения, свидетельствующие об их включении в Программу амбассадоров Петербурга.

/TOURBUS.RU