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Законопроект о выходном дне 31 декабря отклонен/ На лайнере Diamond Princess обнаружили еще 88 заболевших коронавирусом/ Royal Flight получила допуски на рейсы из трех сибирских городов в Паттайю

Законопроект о выходном дне 31 декабря отклонен

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов не одобрил законопроект, предусматривающий перенос одного из выходных календарного года на 31 декабря, также его отклонило правительство РФ.

По мнению членов комитета, реализация положений законопроекта "приведет к увеличению числа нерабочих праздничных дней в году". Также они напомнили, что выход на работу в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.





"Увеличение общего количества нерабочих праздничных дней может привести к росту объема средств, необходимых для оплаты труда работников непрерывно действующих организаций, финансируемых из бюджетов Российской Федерации (в том числе и из федерального бюджета)", — отмечается в документе, опубликованного в информационной системе нижней палаты парламента.

В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выходной. При этом общее число выходных остается неизменным. В пояснительной записке к документу говорится, что поправки позволят работникам и работодателям более рационально использовать выходные и праздничные дни.

На лайнере Diamond Princess обнаружили еще 88 заболевших коронавирусом

Еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса выявлено на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на японские службы здравоохранения.

Таким образом, общее число заболевших на этом лайнере составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Накануне коронавирус Covid-19 диагностировали у почти у 100 человек на борту Diamond Princess.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Отметим, что по состоянию на сегодня на 16:00 подтверждены 73.336 случаев заболевания вирусом Covid-19, скончались 1874 человека, выздоровели 13071.

Royal Flight получила допуски на рейсы из трех сибирских городов в Паттайю

Авиакомпания Royal Flight получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из Красноярска, Новосибирска и Иркутска в Паттайю (аэропорт Утапао, Таиланд), следует из опубликованных материалов заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Заявленная частота рейсов — два раза в неделю.

Авиакомпания Royal Fligh) выполняет регулярные и чартерные международные рейсы по популярным туристическим направлениям на самолетах Boeing-757-200 (5 самолетов), Boeing-777-300, Boeing-767-300 и Boeing-737-800 (по три самолета каждого типа).

Кроме того, согласно документам Федерального агентства воздушного транспорта, допуски на новые рейсы из Красноярска в Ереван получила авиакомпания "Уральские авиалинии" (7 раз в неделю). Авиакомпания также получила допуски на осуществление рейсов в Ереван из Перми (2 раза в неделю).

Авиакомпания "ИрАэро" допущена к полетам по маршруту Калуга — Минск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

/TOURBUS.RU