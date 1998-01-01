Выяснилось, в каких странах хотели бы «перезимовать» россияне

Большинство российских туристов никогда не ездили на зимовку в Азию, но мечтают попробовать такой вид отдыха – об этом сообщили 36% россиян, опрошенных сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Аналитики сервиса предложили пользователям социальных сетей рассказать, как они относятся к зимовкам в этом регионе, в опросе приняли участие более трех тыс. респондентов.

Только 6% российских туристов регулярно уезжают в зимние месяцы в азиатские страны. Как выяснилось, мужчины практикуют зимовки чаще женщин – на длительный отдых в Азию регулярно отправляются 7% мужчин и 5% женщин.

В качестве основной причины, которая не позволяет туристам отправиться в длительное путешествие в Азию, большинство респондентов указывали финансовое положение – согласно результатам опроса, для 36% туристов такой отдых оказался не по карману. Женщины, в отличие от мужчин, несколько чаще отмечали этот повод в качестве главного сдерживающего фактора (37% женщин против 34% мужчин).

Доля россиян, которые не могут совместить зимовку с работой, оказалась в два раза меньше – 18% рассказали, что не могут запланировать длительный отдых из-за рабочих обязанностей. Мужчины отмечали этот фактор несколько чаще женщин (19% и 18% соответственно).

Еще 5% опрошенных признались, что не могут поехать на зимовку по семейным обстоятельствам.

Среди туристов, которые не горят желанием зимовать в Азии, 6% признались, что вообще не любят отдыхать в этом регионе. Еще 5% не хотят проводить зиму в жарком климате. Столько же туристов (5%) не хотят уезжать из дома на слишком долгий срок. Около 3% опрошенных считают, что не смогут организовать удаленную работу в таких условиях. Только 1% респондентов рассказали, что зимовать в Азии им не понравилось.

По данным Ostrovok.ru, самыми популярными азиатскими направлениями для отдыха в период с декабря 2019 года по март 2020 года стали Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.

/TOURBUS.