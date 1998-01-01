Власти Тель-Авива хотят сделать свой город «одним из самых популярных туристических направлений в мире»

Деловой центр Израиля - Тель-Авив - запускает стратегию развития туризма после успешно проведенного конкурса "Евровидение" и рекордного числа иностранных туристов в 2019 году, сообщает пресс-служба муниципалитета Тель-Авив-Яффо.

"В этом году мы запускаем стратегию развития туризма, которая подразумевает выявление целевых аудиторий, оценку существующих и создание новых туристических достопримечательностей, а также составление плана, направленного на процветание туристской индустрии Тель-Авив-Яффо. Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году город стал одним из самых популярных туристических направлений в мире", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 2019 год стал годом формирования туризма в Тель-Авиве: прошел конкурс песни "Евровидение", который стал крупнейшим международным событием за все 110 лет существования города. Для размещения гостей в Тель-Авиве увеличили номерной фонд гостиниц до более 11 тыс. комнат. Аэропорт Бен-Гурион принял в прошлом году 24 млн иностранных гостей, это на 1,6 млн больше, чем в 2018 году.

Согласно стратегии развития туризма до 2030 года, муниципалитет будет развиваться в трех направлениях – старый город Яффо с экскурсионными маршрутами и памятниками древности, Тель-Авив – современный мегаполис с клубами, барами, ресторанами и художественными галереями, привлекающий молодежь и деловых туристов и западная часть города с его пляжами.

По словам мэра города Рона Хулдая, раньше Тель-Авив посещало не так много туристов. "Сейчас все изменилось, и многие иностранцы мечтают приехать сюда. Наша стратегия направленна на поддержание интереса туристов к направлению и разумное планирование, поскольку туризм для Тель-Авив-Яффо является экономически важным сектором", — цитирует его пресс-служба.

Комментируя новую стратегию городских властей, Олег Драгунский, эксперт по израильскому направлению, отметил в беседе с нами: «Чтобы привлечь туристов в Тель-Авив, прежде всего, нужно делать таргетированную рекламу, более того, можно запустить круглогодичную кампанию.

Продвигать не только экскурсионные туры, а также акцентировать внимание на событийных и шопинг-турах, возможностях для делового туризма, не стоит забывать и о медицинском туризме. Тель-Авив – город больших возможностей, отвечающий потребностям современных путешественников.

Туристам интересен познавательный туризм – пожалуйста, это экскурсии в Старый Яффе. Если шопинг – то нужно посетить старый порт Тель-Авива - там, практически на берегу моря находятся аутлеты, кафе, рестораны.

В ходе кампании можно сделать акцент на том, что Тель-Авив – это «мекка» для веганов. Плюс здесь в Рамат-Гане расположена знаменитая израильская алмазная биржа.

Помимо всего прочего, город находится под охраной ЮНЕСКО, Тель-Авив – самый большой город в мире с домами, построенными в архитектурном стиле «Баухауз».

Самое важное – это грамотно определить свою целевую аудиторию и работать на ее привлечение, а не просто давать информацию о тех или иных экскурсионных турах».

Отметим, что в 2019 году Израиль посетили рекордные 4,9 млн интуристов, это на 12% больше, чем годом ранее. Наибольшее число гостей приехали из США, Франции, России, Турции, Италии, Греции, Германии, Великобритании, Испании и Украины.

/TOURBUS.RU