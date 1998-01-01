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18 февраля
Виза в Шри-Ланку снова стала бесплатной. Или не стала?
Эксперты комментируют парадоксальную ситуацию, сложившуюся с возвращением и новой отменой платы за получение ланкийской визы
Правительство Шри-Ланки обсуждает возможность продления до 30 апреля 2020 года программы выдачи бесплатных въездных виз туристам из 48 стран, среди которых Россия. При этом сейчас, как сообщили вчера «Интерфаксу» в посольстве страны, плата за визу взимается. "Действительно, у нас есть информация о возврате бесплатной визы, но на сегодняшний день сайт www.eta.gov.lk автоматически продолжает взимать оплату", — сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Напомним, что бесплатные визы на Шри-Ланку были введены на период с 1 августа 2019 года по 31 января 2020-го для преодоления спада турпотока после крупного теракта.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2020 года виза вновь стала платной (онлайн - $36,5, в аэропорту прибытия – $40) .
Между тем, 12 февраля на официальном сайте кабинета министров Шри-Ланки появилось сообщение, что по итогам совещания членов кабинета было принято решение продлить режим безвизового въезда для граждан 48 стран еще на три месяца – до 30 апреля 2020 года "в связи с ростом иностранного турпотока". При этом решение, как следует из сообщения, нуждается в дополнительном подтверждении на следующем заседании кабинета министров.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию шри-ланкийского МИДа, благодаря введению бесплатных виз иностранный турпоток в страну вырос на 10-12%. "Но из-за распространения эпидемии коронавируса число туристов вновь стало снижаться. Поэтому так важно продлить срок еще на три месяца", — заявили в министерстве.
В 2019 году страну посетили 1,91 млн иностранных гостей, что на 17% меньше, чем годом ранее, когда там побывало 2,3 млн иностранных гостей. В 2018 году турпоток из-за рубежа вырос более чем на 10%. При этом турпоток на Шри-Ланку из России в 2019 году резко вырос, несмотря на теракты – остров посетили более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее. Побит даже рекорд 2014 года, когда в страну приехало 69,7 тыс. россиян.
По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, даже если информация о продлении сроков оформления не подтвердится в ближайшее время, Шри-Ланка не станет менее популярной у российских туристов. "Стоимость оформления визы онлайн в $35 или $40 в аэропорту прибытия никак не повлияет на спрос, ведь раньше виза на Шри-Ланку всегда была платной. Решение об отмене платы было принято в связи с форс-мажорной ситуацией", — пояснила она.
В пресс-службе туроператора Anex Tour рассказали, что надеются на продление режима бесплатной визы, так как это будет способствовать дальнейшему росту турпотока из России на Шри-Ланку. "В этом году из-за высокого спроса мы продлили сезон до майских праздников, хотя раньше он был до конца марта. Последние чартерные рейсы отправятся из Москвы 12 мая, из Петербурга – 4 мая, из Екатеринбурга – 8 мая", — сообщили в компании.
В свою очередь, Юлия Фрундина, руководитель направления компании «Квинта Тур», в беседе с нами отметила: «По моему мнению, стоимость визы в 35 долларов вряд ли может кардинально повлиять на туристический поток. Это просто приятно, не платить, а получить бесплатно. Тем более, что, судя по всему, виза будет бесплатной до начала мая».
Между тем, как сообщает сегодня АТОР, «по информации одного из туроператоров, его клиенты в минувшие выходные получали визу по прибытии в аэропорту Коломбо, и никаких денег с них не взяли. Впрочем, в других туроператорских компаниях подтвердить эту информацию не смогли, сославшись на отсутствие обратной связи с туристами.
По мнению участников рынка, ввиду того, что информация о бесплатной визе озвучена, на границе возникает «ситуация ромашки»: плату могут брать, а могут и не брать.
«Это на усмотрение тех, кто принимает. Таков местный менталитет», – говорят специалисты по направлению».
В ближайшее время туроператоры надеются получить официальные разъяснения ланкийской стороны. Соответствующие запросы направлены в посольство и в министерство туризма Шри-Ланки».
/TOURBUS.RU
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