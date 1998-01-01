Великий Новгород привлечет гостей фолк-мюзиклом «Садко» и бесплатными экскурсиями

«Сегодня мы по достоинству оценили возможности автомобильной дороги М11 и уверены, что ее появление также будет способствовать притоку туристов в наш город, - сказала, открывая встречу, состоявшуюся на днях в Петербурге, директор Центра развития туризма «Красная Изба» Марина Лебедева. – Уверена: контакты между туристским бизнесом Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода просто необходимы, потому как позволяют нам развивать сотрудничество и вовремя информировать друг друга о новых туристских продуктах и объектах показа».

В свою очередь, заместитель генерального директора «Городского туристско-информационного бюро» Петербурга Светлана Юрьева отметила, что «между туристско-информационными центрами наших городов подписано соответствующее соглашение, а «Красная изба» - наш давний и надёжный партнёр». И заверила собравшихся в том, что стороны не только активно обмениваются опытом, но и совместно продвигают свой туристский потенциал на российском и международном туристских рынках.

Заинтересованность новгородцев в сотрудничестве с Петербургом понятна: как сообщила Марина Лебедева, по результатам анкетирования, проведенного Ассоциацией туризма Великого Новгорода в 2019 году среди его гостей, 52% общего турпотока россиян составляют прибывшие из Петербурга и Ленинградской области. Да и новгородцы не остаются в долгу, поскольку посещают северную столицу как самостоятельно, так и в рамках экскурсионных поездок, организуемых новгородскими турфирмами.

Представляя новинки сезона, специалисты из Великого Новгорода рассказали, к примеру, о появлении в их городе двух частных музеев. Речь шла о киномузее Валерия Рубцова, а также о Музее утюгов, в котором любовно собраны около 250 интересных экспонатов. Кроме того, гостям предлагается отправиться в интерактивный квест по Ярославову дворищу, испытать новые варианты прогулок по центру с историческими персонажами, а также предпринять визиты на некоторые вновь открывшиеся достопримечательности. Однако главными «гвоздями» сезона обещают стать фолк-мюзикл «Садко» и бесплатная вечерняя экскурсия «Переезжаю в Великий Новгород».

И если о достоинствах мюзикла надо судить при его просмотре, экскурсия уже вызывает интерес. Как пояснила Марина Лебедева, музеи в городе закрываются рано, и поэтому в вечернее время у туристов выбор развлечений не так велик. «Экскурсия «Переезжаю в Новгород» как раз и была создана с той целью, чтобы занять гостей вечером, – говорит она – Она совмещает в себе как бесплатную обзорную экскурсию по центру с рассказом о происхождении названий его улочек, так и поездку в новые районы».

О возможностях приема гостей рассказала и коммерческий директор компании «Волхва» Татьяна Козырева. «Жители обеих столиц – наши основные клиенты, которые обычно приезжают в Новгород на выходные, - пояснила она. – Поэтому и программы мы предлагаем как короткие двухдневные, так и более длительные».

По ее словам, новгородцы активно развивают партнерские отношения с соседями и предлагают на рынке совместные программы. Так, с псковичами они разработали тур «Великие озера» с посещением Ильменя и Чудского озера, а с коллегами из Петербурга и Петрозаводска реализуют целый спектр турпродуктов в рамках проекта «Серебряное ожерелье».

Кроме того, новгородцы напомнили: 11-14 июня в Великом Новгороде пройдут Х Русские Ганзейские дни, которые соберут массу интересных туристам мероприятий международного уровня. «Если кто-то хочет отправить в это время туристов в Новгород, надо постараться: все основные объекты размещения уже забронированы на 70%», - сообщила Марина Лебедева.

/TOURBUS.RU