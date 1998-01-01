Новости Филиппины депортируют в Россию главу Ассоциации туриндустрии Ульяновской области Юлия Уба, ранее возглавлявшая компанию «Альянс Тур», обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Как сообщил ТАСС, миграционная служба Филиппин приняла решение депортировать гражданку России Юлию Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Об этом написала местная газета Manila Bulletin. По ее информации, 36-летняя россиянка была задержана миграционными властями 6 февраля в городе Макати. По информации миграционной службы Филиппин, г-жа Уба приехала в Манилу как турист в июле 2019 года и с тех пор жила в стране. В октябре 2019-го миграционная служба получила письмо от российских властей с просьбой о содействии в задержании Юлии Убы, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере — она подозревается в хищении 267 тыс. руб. Суд заочно избрал для Юлии Уба заключение под стражу в качестве меры пресечения. Она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов, - сообщает информагентство. Отметим, что на странице в Фейсбуке сама г-жа Уба сообщает о своих месте работе и должности, как «директор в ANEX Tour Россия», «генеральный директор в «Альянс Тур» и «президент Ассоциации туристской индустрии Ульяновской области». Как рассказывала несколько лет назад в одном из интервью г-жа Уба, "осенью 2015 года было объявлено о том, что представители туристических агентств решили создать Ассоциацию туристской индустрии Ульяновской области. В общих чертах шла речь о том, что организация займется координацией деятельности местных турагентств. Впервые за один стол сели сотрудники музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», Ульяновского краеведческого музея, турагентств Anex Tour, «Голдентур», «Голубка», Daily LTD, «Ульяновский Спутник», гостиниц «Венец», «Волга», «Империал Клаб Делюкс», «Астер» и других. Я сама очень долго вынашивала такую мысль. Было подобное желание и у других руководителей туристических агентств, коллег из гостиниц Ульяновска. К нашей общей радости — всё удалось. Мы нашли отклик и в наших музеях. В других регионах России подобные ассоциации есть уже достаточно давно, без них сложнее существовать рынку туриндустрии". Как поясняет издание «Медуза», действительно, в 2015 году учредитель ООО «Альянс Тур» Юлия Уба создалав Ульяновской области региональную Ассоциацию туриндустрии. В 2016-2017 годах ассоциация активно участвовала в продвижении туристических проектов: выставках в Москве и Ульяновске, круглых столах, создании маршрута «Дворянин на Волге». Однако, в ноябре 2017-го г-жа Уба исчезла из публичного пространства, перестала отвечать на письма и звонки. В том же месяце стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в рамках которого Юлия Уба была заочно арестована. Дело касалось хищения 267 тысяч рублей у туроператора ООО «Свой Тур и Трэвел». В региональном управлении МВД местному изданию 73online.ru ранее также сообщили, что "женщина скрывается от следствия за границей и объявлена в международный розыск". Между тем тоггда же этому изданию удалось дозвониться до самой Юлии Убы, которая заявила, что "никуда не пропадала, а просто уехала работать за границу». Она также заявила, что компания «Свой Тур и Трэвел» подала два иска в Арбитражный суд Москвы, назвав ответчиком ее компанию «Альянс Тур», но как эта история могла превратиться в уголовное дело, она не понимает. «То, что я скрываюсь от правоохранителей, — это ложь. Вообще, я об этом узнала случайно в начале сентября. На все запросы из Генпрокуратуры и следственного отдела я отвечала, у них есть мои контакты, они знают о моем местонахождении. 23 сентября меня уведомили, что я нахожусь в международном розыске и подлежу аресту. По российским законам такого исхода не может быть, это им противоречит», — заявила она, добавив, что будет оспаривать обвинения в свой адрес через суд. В то же время, издание «Информпресса» цитирует заместителя гендиректора по развитию ульяновской гостиницы «Октябрьская» Аллу Романову, которая рассказала: «У Юлии долг перед нашей гостиницей в 80 тысяч рублей за размещение участников ассамблеи «Пластовская осень», которая проходила в сентябре. Причем, насколько мне известно, областной минкульт выделил средства на оплату наших услуг, но она ее не произвела Мне все это кажется очень некрасивым, ведь человек позиционирует себя, как лицо туриндустрии Ульяновской области и ее поведение бросает тень на всех ульяновских туроператоров. Считаю, что мы исчерпали все возможности решить вопрос полюбовно, сейчас готовим иск в суд». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка