Новости У россиянки, находящейся на борту лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус Один из старейших туроператоров на российском туристическом рынке примет активное участие в весенней серии региональных Workshop«Турбизнес»

У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, выявлен коронавирус, сообщили cегодня в посольстве РФ в Японии. "В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook. В сообщении отмечается, что посольство продолжает держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess российских граждан. "Посольство и далее будет оказывать нашим гражданам все необходимое содействие", — отметили в дипмиссии. Как напоминает «Интерфакс»на борту лайнера находятся 24 гражданина России. Напомним, что лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. Общее число заболевших на круизном лайнере по состоянию на 17 февраля составляет 454 человека. В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess. Между тем, продлевать истекающий 19 февраля карантин на круизном лайнере Diamond Princess не планируется, сообщили сегодня "Интерфаксу" Отвечая на вопрос о том, планируется ли граждан РФ централизованно эвакуировать после 19 февраля, в посольстве сказали: "Они вернутся на родину в соответствии со своими планами. Вся процедура в стадии проработки". "Поскольку они все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом", — отметили в дипмиссии. В российском посольстве также сообщили о получении обращений от россиян, у которых возникли проблемы с продлением срока действия виз. Кроме того, у некоторых возникла необходимость поменять дату обратного билета. "Мы всячески помогаем в решении этих вопросов", — сказали в посольстве.Отвечая на вопрос, будут ли россияне по возвращении на родину помещены под карантин, в российской дипмиссии сказали: "Этот вопрос следует перенаправить в санэпидемиологические службы". Отметим, что по состоянию на сегодня на 19:00 МСК новым коронавирусом заболели 71902 человека, скончались 1175, выздоровели 11396. /TOURBUS.RU

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