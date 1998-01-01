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17 февраля
«Спектрум» приглашает в мастерскую путешествий
Один из старейших туроператоров на российском туристическом рынке примет активное участи в весенней серии региональных Workshop “Турбизнес»
Евгения Конколь, президент группы компаний «Спектрум»:
- Группа компаний «Спектрум» - это один из старейших туроператоров на российском туристическом рынке, в состав которой входят две компании - «Спекрум-трэвел» и «Авиа сервис групп». Компания существует на рынке с 1991 года, ее главный офис находится в самом сердце столицы.
Мы предлагаем множество различных туристических программ, туров, эксклюзивных маршрутов с вылетами из Москвы и других регионов в более чем 40 странах мира. Мы осуществляем обслуживание корпоративных клиентов, являемся одними из лидеров по детскому и молодежному отдыху, организуем образовательные поездки.
Богатейший опыт работы, актуальный продукт и команда профессионалов, клиентоориентированный подход, надежность и стабильность – наши основные принципы работы.
Спектрум является членом АТОР, IAITA, ТКП, PATA, FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations), ALTO (Association of Language Travel Organisations), GWEA (Global Work Experience Association), соучередитель Фонда устойчивого развития туризма и АТОР.
Мы ждем встречи с профессионалами туризма в ходе предстоящей весенней серии региональных Workshop “Турбизнес»»!
Добро пожаловать в Спектрум – мастерскую ваших путешествий!
Фестиваль круизов - 2020
/TOURBUS.RU
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