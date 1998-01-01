«Спектрум» приглашает в мастерскую путешествий

Один из старейших туроператоров на российском туристическом рынке примет активное участи в весенней серии региональных Workshop “Турбизнес»

Евгения Конколь, президент группы компаний «Спектрум»:

- Группа компаний «Спектрум» - это один из старейших туроператоров на российском туристическом рынке, в состав которой входят две компании - «Спекрум-трэвел» и «Авиа сервис групп». Компания существует на рынке с 1991 года, ее главный офис находится в самом сердце столицы.

Мы предлагаем множество различных туристических программ, туров, эксклюзивных маршрутов с вылетами из Москвы и других регионов в более чем 40 странах мира. Мы осуществляем обслуживание корпоративных клиентов, являемся одними из лидеров по детскому и молодежному отдыху, организуем образовательные поездки.

Богатейший опыт работы, актуальный продукт и команда профессионалов, клиентоориентированный подход, надежность и стабильность – наши основные принципы работы.

Спектрум является членом АТОР, IAITA, ТКП, PATA, FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations), ALTO (Association of Language Travel Organisations), GWEA (Global Work Experience Association), соучередитель Фонда устойчивого развития туризма и АТОР.

Мы ждем встречи с профессионалами туризма в ходе предстоящей весенней серии региональных Workshop “Турбизнес»»!

Добро пожаловать в Спектрум – мастерскую ваших путешествий!

Фестиваль круизов - 2020

20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва



Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»

11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула

20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск

22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск

24 апреля Минск

28 апреля Баку

30 апреля Ереван



Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



Мы в социальных сетях:

https://www.instagram.com/workshop_tourbus/

https://www.facebook.com/TOURbus.ru/?fref=ts

https://twitter.com/turbiznes

#workshopтурбизнес #воркшоптурбизнес

/TOURBUS.RU