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17 февраля
В Петербурге начали рассматривать дело «Солвекс-Турне»
Бывшему руководителю обанкротившейся туркомпании грозит до десяти лет лишения свободы
Куйбышевский районный суд города на Неве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Тамары Халецкой, бывшего генерального директора ООО «Солвекс-Турне», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - сообщает наш петербургский корреспондент.
По данным расследования петербургского главка Следственного комитета РФ, глава компании «Солвекс-Турне», заведомо зная о невозможности исполнения обязательств и не имея намерений их выполнять, с целью личного обогащения с октября 2013 года по сентябрь 2014-го заключила договоры об оказании туристических услуг, в результате чего от ее преступных действий пострадали более 2,7 тыс. человек, у которых были похищены денежные средства на общую сумму свыше 157 млн рублей.
В ходе следствия были сформированы 336 томов уголовного дела и, скорее всего, его рассмотрение в суде растянется на долгие месяцы, поскольку в один день заслушиваются показания не более 10-15 потерпевших. Причем многие из вызванных на заседание не являются.
В состоявшемся 17 февраля заседании, к примеру, участвовали менее десятка потерпевших, каждый из которых представил суду свою историю. Однако их показания очень схожи: как правило, туры от имени «Солвекс-Турне» приобретались через агентов в самые разные страны, Халецкую никто из них лично не знал (многие даже ее фамилии не слышали), а о банкротстве оператора туристы узнавали из СМИ.
Ольга Андреева и Ирина Антиа, к примеру, узнали о том, что компания не выполняет обязательств, по дороге в аэропорт. «Мы уже были готовы отправиться в поездку и направлялись в Пулково, однако по дороге услышали, что компания «Солвекс-Турне» обанкротилась и, следовательно, мы никуда не летим, - заявила Ольга Андреева в заседании суда. – Нам удалось получить частичное возмещение затрат от страховой компании «ВСК», а наш агент вернул нам проценты за тур».
В свою очередь, пострадавшие Ирина Антиа и Наталья Антонова сообщили суду о том, что, не уехав по путевкам, по линии «ВСК» расходы на поездку им частично вернули, а вот проценты агенты даже после обращения с претензией возвращать отказались. В еще более драматичной ситуации оказалась Юлия Аржанова: получив все необходимые документы и заверения в том, что тур на восемь дней полностью оплачен, по прибытии в эстонский отель «Тойла» она узнала обратное. «На ресепшене гостиницы мне сообщили, что оплаты не было – так я и узнала о банкротстве «Солвекс-Турне», – рассказала она. – Но деваться было некуда – не ехать же обратно! В результате мне пришлось заново, из своего кармана, оплатить 4 дня пребывания в гостинице. Насколько хватило денег…».
Что касается присутствовавшей в зале суда Тамары Халецкой, она лишь односложно отвечала на вопросы судьи и что-то записывала в блокнотик в то время, как ее защита активно интересовалась у потерпевших, в каком объеме и кто возвратил им деньги за так и не состоявшиеся по линии «Солвекс-Турне» путешествия.
С учетом того, что суду еще только предстоит заслушать более 2 тыс. потерпевших, заседаний впереди еще будет много, а окончательный вердикт предсказать сложно: санкция по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
/TOURBUS.RU
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