Новости Царское Село изменит правила работы с туристами В популярном музейном комплексе готовы пойти на введение квот посещения для российских и иностранных туристов

Учитывая негативный опыт прошлого года, когда многие посетители Государственного музея-заповедника «Царское Село» были вынуждены проводить в очереди на его посещение по нескольку часов, учреждение разработало новую систему допуска на объекты интереса, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Стоит напомнить: проблема стала особенно острой летом 2019 года, когда из-за наплыва туристов некоторые объекты музейного комплекса (в частности, Янтарная комната) оказались фактически недоступными для неорганизованных гостей. В этой связи заместитель министра культуры РФ Алла Манилова даже предлагала ввести для иностранцев и россиян отдельные дни посещения, однако эта идея была отвергнута, а музею к сезону 2020 года поручили разработать новую систему приема посетителей. И хотя ее детали пока не раскрывают (по этому поводу в конце месяца будет проведена отдельная встреча), общие очертания новинки уже известны. «Это будет целый комплекс взаимоувязанных решений, дополняющих друг друга, - заявила, комментируя появление новинки в ГМЗ «Царское Село», Алла Манилова. - Будем мониторить ситуацию и быстро принимать гибкие решения, чтобы по итогам 2020 года можно было сказать, что проблема решена». По ее словам, в настоящее время есть полное понимание того, как развиваться музею дальше, «не обижая ни иностранных туристов, ни собственных граждан». Как и предполагалось ранее, «Царское Село» намерено пойти сразу двумя путями. Что касается индивидуальных посетителей, для них планируется ввести сеансовое посещение музея. Причем, в основном, именные билеты будут продавать через электронные каналы таким образом, чтобы их в значимом количестве не могли приобрести перекупщики, а на входе соответствие данных покупателя станут проверять. А вот для организованных гостей в ГМЗ готовы пойти на введение квот посещения для российских и иностранных туристов. И, по оценкам некоторых участников процесса разработки новой системы допуска, именно это вызвало наибольшие разногласия, поскольку каким образом должны быть отобраны участники процесса квотирования и как будут распределяться квоты – серьезная проблема. Как пояснил руководитель ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, новая система основана на принципе разведения индивидуального и организованного потоков посетителей. При этом если для первых, кроме значительного расширения возможности дистанционного приобретения билетов, будет организовано и сеансовое посещение, для вторых именно введение квот считается тем инструментом, который позволит «расшить» проблемы очередей в один из самых популярных музейных комплексов Петербурга. «Летний сезон 2019 года музей работал в условиях сверхвостребованности, когда посетители вынуждены были подолгу стоять в очереди на вход в Екатерининский дворец, – признает Ольга Таратынова. - Мы не можем принять всех, кто хочет к нам попасть». По ее словам, самый востребованный объект, Янтарная комната, при избыточном посещении в прямом смысле может быть «растоптана» толпами туристов. Свою позицию на этот счет давно высказал и глава другого популярного музея города на Неве, Государственного Эрмитажа, Михаил Пиотровский. «Нужно точно определить, сколько посетителей может выдержать музей, чтобы всем было комфортно, - считает он. - Надо стремиться не к росту посещаемости, а к сохранению репутации». /TOURBUS.RU

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